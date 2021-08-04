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奧運／黃筱雯不敵頭號種子　奪台灣奧運史上首面拳擊銅牌

▲黃筱雯打出我國奧運史上首面拳擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃筱雯打出我國奧運史上首面拳擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-08-04 13:15:43｜2021-08-04 13:18:51

我國拳擊女將黃筱雯今(4)日在東京奧運女子51公斤量級四強戰，面對大會頭號種子、土耳其選手Buse Naz Cakiroglu，她這一場比賽雖然盡力奮戰，不過最終還是以5:0懸殊的比數落敗，最終收下一枚銅牌，這也是台灣史上首面奧運拳擊獎牌。

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本屆中華拳擊代表隊有4名女將取得資格，包括「拳擊女王」陳念琴、世錦賽金牌得主林郁婷、黃筱雯以及小將吳詩儀，成績可說是相當亮眼。不過比較可惜的是僅有黃筱雯突破八強，並且獲得爭牌機會。

在上一場面對塞爾維亞好手Nina Radovanovic，黃筱雯全場取得壓制的優勢，多次有效打擊命中，最終以5:0晉級四強，由於賽制原因，她已經確定保底銅牌。

而此役的對手是2019年世錦賽金牌Cakiroglu，實力分常強勁，開賽後她也打得比較被動，用防守反擊的方式趁機找進攻機會，擊打命中率相當高，結果第一回合以5:0大勝。

第二回合Cakiroglu還是用閃躲的相當精準，不過黃筱雯提升進攻積極度，也有兩個裁判給予她肯定；但最後一個回合由於前面落後太多，黃筱雯雖然試圖提升攻擊命中率，但對手開始使用一些戰術，把時間給拖掉，最終裁判一制認定紅色角落的Cakiroglu取勝。

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