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慰勞雙北疫情功臣　江怡臻發起「有點甜送點暖」活動

▲新北市議員江怡臻（右一）今日攜手甜點師楊詠帆（右二），一起募集的全台185位甜點師甜點，送往給雙北第一線的警消人員。（圖／新北市議員江怡臻提供）
▲新北市議員江怡臻（右一）今日攜手甜點師楊詠帆（右二），一起募集的全台185位甜點師甜點，送往給雙北第一線的警消人員。（圖／新北市議員江怡臻提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-04 13:33:23

「吃在嘴裡，甜在心裡」！身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻，今（4）日攜手2020年《料理之王》的選秀選手、108年大專優秀青年的甜點師楊詠帆，透過她發起的「有點甜送點暖」活動，將募集的全台185位甜點師甜點，送往給雙北第一線警消人員。

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擔任活動總召的甜點師楊詠帆指出，之所以會想要發起這個活動，是因為當初到醫院幫醫護人員送甜點的時候，發現第一線人員在最前線協助抗疫，經常忙到心力交瘁，在甜點的魔力下可以帶給他們幸福感，所以在網路上發起募集各式的甜點，希望透過甜點來表達對第一線人員的感謝之意。

江怡臻表示，「有點甜送點暖」活動已經進行到第二梯次，之前已經送出10550份甜點給全台各地的醫護人員；透過美味的甜點，替第一線防疫人員打氣這樣的點子，相當有創意，也讓疫情下，辛苦扛起責任的警消，能夠「吃在嘴裡，甜在心裡」。

江怡臻今日一整天走遍雙北的警消，包括新北警局、消防局、土城分局、土城消防分隊、三峽分局、三峽消防分隊等，及台北消防局、華山消防分隊、中山分局、信義分局等，共12個消防單位及10個警察單位；此外，新北市消防局長黃德清、警察局副局長溫枝發親自出席受贈。

江怡臻強調，很榮幸可以加入「有點甜送點暖」活動，把甜點送給雙北的警消人員，預計送出共2700份，希望吃到的警消，都能感受到滿滿的幸福感；同時還附上各個店家親手寫的小卡，希望這些甜點，不只能撫慰人心，更能成為撼動人心的支持行動，也盼可繼續透過這樣的愛心活動，把幸福傳遞下去。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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