慰勞雙北疫情功臣　江怡臻發起「有點甜送點暖」活動

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江怡臻表示，「有點甜送點暖」活動已經進行到第二梯次，之前已經送出10550份甜點給全台各地的醫護人員；透過美味的甜點，替第一線防疫人員打氣這樣的點子，相當有創意，也讓疫情下，辛苦扛起責任的警消，能夠「吃在嘴裡，甜在心裡」。
江怡臻今日一整天走遍雙北的警消，包括新北警局、消防局、土城分局、土城消防分隊、三峽分局、三峽消防分隊等，及台北消防局、華山消防分隊、中山分局、信義分局等，共12個消防單位及10個警察單位；此外，新北市消防局長黃德清、警察局副局長溫枝發親自出席受贈。
江怡臻強調，很榮幸可以加入「有點甜送點暖」活動，把甜點送給雙北的警消人員，預計送出共2700份，希望吃到的警消，都能感受到滿滿的幸福感；同時還附上各個店家親手寫的小卡，希望這些甜點，不只能撫慰人心，更能成為撼動人心的支持行動，也盼可繼續透過這樣的愛心活動，把幸福傳遞下去。
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