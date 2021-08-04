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BBC報導台灣不能以國名參與奧運　中國駐英使館怒抗議

▲台灣隊出席東京奧運開幕式。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲台灣隊出席東京奧運開幕式。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-08-04 13:19:53｜2021-08-04 13:20:18

2020東京奧運開幕式時，日本《NHK》以「台灣」介紹我國代表隊出場，引起眾人關注。《BBC》中文網在東京奧運舉辦期間，也曾以多篇文章介紹台灣不能以中華民國或台灣的名義，只能以「中華台北」派團參加奧運。雖然文中客觀陳述事實，但仍引起中國不滿，中國駐英國大使館對此表達「強烈反對」。

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《BBC》中文網在先前曾刊出報導「東京奧運：三個不能用自己國家名字參賽的代表隊」，介紹台灣為何不能以國名或地區名稱參加奧運，並且援引澳洲新聞網站《news.com.au》指出，中華台北並非中華人民共和國的一部分，而是大家所熟悉的獨立國家台灣。

中國駐英大使館2日發表聲明抗議，指出《BBC》有關「中華台北」參加奧運的報導不專業，具有嚴重誤導性，中方對此表示嚴重關謝和強烈反對。

中國駐英大使館發言人表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」並強調「中華台北」的名稱以及隊徽已有明確界定，這樣安排是為解決在一個中國原則下，「中華台北」參與奧運的問題。

自本屆東京奧運開幕之後，《BBC》中文網連發多文介紹我國代表隊的奧運名稱歷史，詳述台灣選手必須以「中華台北」參賽的歷程，最新的一篇文章中也再次提到，國際媒體漸漸不以「中華台北」來稱呼，而是改稱「台灣」，文中引用專家說法，指出台灣這次在國際能見度上已經有不小收獲。

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