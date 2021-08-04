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雲端發票超方便？結帳時說1句話　過來人嗨翻：中獎率高

▲雲端發票超方便？結帳時說1句話，過來人嗨翻。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲雲端發票超方便？結帳時說1句話，過來人嗨翻。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 14:26:27

現代幾乎已經是行動支付正夯的時代，大家都會拿手機結帳，以前買個東西就有一張紙本發票，現在有了雲端發票，除了減少紙張的使用外，也提升民眾的方便性，只要將發票存在雲端，系統也會告知有沒有中獎。近日就有網友在網路論壇上表示疑問，最近下載雲端發票APP，有沒有要注意什麼事情，就有過來人網友現身教學，只要在結帳的時候說一句話，之後對發票的時候中獎率有機會提高，引起熱議。

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▲以前買個東西就有一張紙本發票，現在有了雲端發票，除了減少紙張的使用外，也提升民眾的方便性。（示意圖／記者顏真真攝）
▲以前買個東西就有一張紙本發票，現在有了雲端發票，除了減少紙張的使用外，也提升民眾的方便性。（示意圖／記者顏真真攝）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「今天才下載雲端發票，有什麼要注意的」的貼文表示，每次去買東西都會有一堆發票，他因為受不了，同事推薦他下載雲端發票APP，這也讓原PO表示疑惑「怎麼知道店家有沒有這個功能？還有中獎機率是不是比較高？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人點出建議，留言區蓋起高樓。

▲網友在網路論壇《PTT》上詢問使用雲端發票要注意什麼，引發討論。（圖）／翻攝自網路論壇《PTT》
▲網友在網路論壇《PTT》上詢問使用雲端發票要注意什麼，引發討論。（圖）／翻攝自網路論壇《PTT》
網友們紛紛留言指出，結帳時一定要說「存載具」，「結帳完說要存載具，秀出條碼讓他掃」、「結帳時禮貌的問店員有沒有載具即可，一開始會不好意思，問幾次就習慣了」、「記得結帳先開亮出來，比較省時間」、「結帳時說『載具』二字，店員會刷你手機，就不給發票了，條碼也能印出貼背包啥的」。

也有網友建議原PO可以「歸戶」，意思就是把會員的電子發票整合到手機載具裡，根據《財政部網站》指出，如果擁有多個手機條碼，或是擁有例如跨境電商電子郵件載具、會員載具、電子票證、信用卡等載具，「歸戶」是管理各種載具及雲端發票的好幫手。如果有中獎，系統會給通知。而財政部網站上寫到雲端發票專屬獎，每期包含百萬元獎30組、二千元獎1萬6千組及五百元獎100萬組，因此雲端發票的中獎率較高，因此也有過來人網友爆料雲端發票有「特別獎項」直言，「用雲端到現在，今年到現在連續三期都有」。（實習編輯：歐雅如）

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