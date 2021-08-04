台中購物節如遇疫情怎麼辦？　經發局：該停就停

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經發局長張峯源表示，市府將於8月底推出為期3個月的台中購物節，其「外溢效果」可望創造民營店家更多利潤。經發局進一步說明，台中購物節可搭配中央振興5倍券政策，擴大振興力度，將消費動能即時導入商圈及夜市，民眾消費即可登錄發票抽現金、抽房車、抽好宅，歡迎台中市商圈店家及夜市攤商踴躍參與成為活動優惠店家，額外享有消費金額三倍計之好康優惠 。

經發局指出，今年度購物節為因應疫情延續去年線上線下併進辦理策略，線下活動遵循中央防疫指引規範，貫徹落實各項防疫作為，活動期間共規劃十三大主題，透過不同主題帶動不同業別消費，並與台中商圈及夜市合作舉辦實體行銷活動，充份展現台中地方商圈及夜市特色，同時將特色商圈及夜市納入購節遊程規劃，將消費力導入商圈及市場，提升在地經濟

線上促銷活動延續去年執行策略，媒合電商平台拓展多元販售管道，與電商攜手打造台中特色產品專區，並與電視購物頻道合作主打台中十大伴手禮、農特產品，有效增加台中特色商品全國曝光度