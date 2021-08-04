台中購物節如遇疫情怎麼辦？　經發局：該停就停

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市府經發局長張峯源表示，購物節的實體場所如遇疫情突發狀況，會遵循相關防疫措施，該停就停，也會另闢電商平台，提供市民繼續參與購物節活動。
張耀中說，電商平台建置對台中購物節來說是好事，但成效好不好他不知道，引用第二屆台中購物節的結案報告資料，2020台中購物節電商平台加上活動網站共有8億人次的瀏覽量，電商平台7.4億和活動網站0.6億，瀏覽量的算法明顯灌水，參考國外網路市調機構「Visual Capitalist」發布「全球100大流量網站」的調查結果，平均每個月的造訪總數須高達3.5億次，該網站才能擠進前100名的排行榜內，難道台中購物節電商平台能在短時間內擠進全球百大？
張耀中說 instagram（ IG ）一個月約30億瀏覽量，台灣的momo購物去年五月爬上流量高峰也才1.7億次瀏覽量，廠商宣傳7.4億流量誇大效果也就罷了，市府對這樣的誇大數字完全沒有科學求證精神嗎？
黃守達建議，台中市應參考中央去年所發行之「動滋券」、「藝FUN券」、「農游券」等模式，發行百元以上面額的振興消費券。讓市民上網登記抽券，並指定消費場域，把消費力帶進市場、夜市、商圈等。也可以結合其他局處，發行像旅遊券、美食券等，與中央預計發行的振興券搭配，刺激台中內需消費。
黃守達指出，市府去年3月為振興商圈，推出在各大商圈店家買滿200元即贈送20元商圈消費券的活動，花費預算580萬元。當時多數店家認為該消費券聊勝於無。但民眾多不知有此活動，對商圈生意幫助非常有限；台中購物節亦同，會登錄的金額多是既定消費，且買房買車等高額消費都可登錄，但這些多不是額外消費，外溢效果亦不彰，也幫助不到基層的攤商店家。
黃守達說，去年台中購物節買房子、買高級進口車通通都可以列入抽獎資格，他認為避免高額消費包走大部分的中獎機會，產生不公平現象，經發局應再設計調整活動相關規則辦法。
經發局長張峯源表示，市府將於8月底推出為期3個月的台中購物節，其「外溢效果」可望創造民營店家更多利潤。經發局進一步說明，台中購物節可搭配中央振興5倍券政策，擴大振興力度，將消費動能即時導入商圈及夜市，民眾消費即可登錄發票抽現金、抽房車、抽好宅，歡迎台中市商圈店家及夜市攤商踴躍參與成為活動優惠店家，額外享有消費金額三倍計之好康優惠 。
經發局指出，今年度購物節為因應疫情延續去年線上線下併進辦理策略，線下活動遵循中央防疫指引規範，貫徹落實各項防疫作為，活動期間共規劃十三大主題，透過不同主題帶動不同業別消費，並與台中商圈及夜市合作舉辦實體行銷活動，充份展現台中地方商圈及夜市特色，同時將特色商圈及夜市納入購節遊程規劃，將消費力導入商圈及市場，提升在地經濟。線上促銷活動延續去年執行策略，媒合電商平台拓展多元販售管道，與電商攜手打造台中特色產品專區，並與電視購物頻道合作主打台中十大伴手禮、農特產品，有效增加台中特色商品全國曝光度。