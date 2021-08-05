戴資穎和姊姊的難言之隱？開口差點淚灑拍攝現場

甫拿下東京奧運羽球女子單打銀牌的戴資穎，在台灣麥當勞最新釋出的全新品牌紀實片《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》，難得與姊姊戴靖潔同框，講述姊妹倆從小的互動，一直到角色轉變、成為小戴職業生涯上的最大助力，讓不少粉絲看到原來姊妹倆也曾經有過這樣一段過去，但也意外釣出深藏在姊妹的內心話，讓兩人在影片中真情流露，差點淚灑拍攝現場。





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可能不多人知道戴資穎還有一個打過羽球甲組，並在北市大擔任羽球隊教練的姊姊戴靖潔，現在除了擔任體育台的賽事講評外，本次東奧羽球四強、金牌戰，也都是由小戴的姊姊在體育台擔任賽事講評；由於對小戴的奮鬥歷程相當了解，賽事一到激動之處，戴姊總是忍不住大聲為小戴加油打氣。





姊姊對小戴下戰書 累到懷疑人生





在這部全新釋出的紀實片《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》中，戴姊用突擊的方式，公開小戴「國手訓練菜單」，只見訓練中的戴資穎，對於姊姊到來，並沒來由的收到PK戰書滿是疑惑；然而即便是從甲組退役逾十年，戴姊仍是信心十足地要挑戰球后妹妹。





只不過，從最基本訓練腳步敏捷的「繩梯」，就已看出戴姊累得懷疑人生，到了第二項的跑動訓練，更可以看出小戴輕鬆愜意地讓著姊姊；等完成前二項PK後，導演還打趣的問，「戴姊，有需要叫救護車嗎？」讓影片趣味十足。





▲在這部全新釋出的紀實片《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》中，戴姊用突擊的方式，公開小戴「國手訓練菜單」，只見訓練中的戴資穎，對於姊姊到來，並沒來由的收到PK戰書滿是疑惑。（圖／擷取自《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》）

▲在這部全新釋出的紀實片《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》中，戴姊用突擊的方式，公開小戴「國手訓練菜單」，只見訓練中的戴資穎，對於姊姊到來，並沒來由的收到PK戰書滿是疑惑。（圖／擷取自《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》）

畫面一轉，戴姊回憶起小時兩姊妹的較勁，還得意的說：「我們確實有一次打到冠亞軍，而且是我贏喔！」但等第三關的正式對打，果不其然還是由小戴拿下，但也還是能看出戴姊保有的好身手。





▲戴姊回憶起小時兩姊妹的較勁，還得意的說：「我們確實有一次打到冠亞軍，而且是我贏喔！」。（圖／擷取自《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》）

姊妹再次同場較勁 談起兒時為這件事不合





談起妹妹戴資穎的天賦，戴姊滿是誇獎，更用「保時捷跟三輪車」來形容兩人之間的差距；但也因為這樣的關係，戴姊侃侃而談提到，「覺得當初（姊妹）的相處不好，是因為會被拿出來做比較，比較之後才會有敵意，現在想起來很後悔」。





▲戴資穎則認為，其實在同一個環境下容易被比較是很正常的事情，但小時候也不太會去鼓勵對方，怕不知道怎麼去拿捏兩人間的關係。（圖／擷取自《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》）

戴資穎則認為，其實在同一個環境下容易被比較是很正常的事情，但小時候也不太會去鼓勵對方，怕不知道怎麼去拿捏兩人間的關係。然而時過境遷，戴姊提到，戴資穎從小就相當努力，每當放假球場都沒有人了，就是拉著姊姊到球場練習，維持她的球感。看得出來，在小戴的成長過程當中，戴姊一直都默默地支持著妹妹。





不自詡為天才型選手 而是反覆不斷的練習





許多人認為戴資穎是一個滿是天賦的選手，但小戴謙虛地說，很多人會說她是天才型的選手，但自己看來「走到現在，我看見的每一個人，都是天才型的，就是看大家怎麼去加強自己的技術，而這需要一直不斷的練習」。





▲不自詡為天才型選手 而是反覆不斷的練習。（圖／擷取自《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》）

小戴的一日訓練菜單，就是從每天訓練6小時，一週練5天，而一天當中至少打400顆球，揮拍超過3000次，才造就戴資穎今日成就的基礎。





練球後的小確幸 為了這畫面戴姊濕了眼眶





談起以往練球後的小確幸，兩姊妹回想起練習完很累，但會一起去吃好吃的，就好比一起去吃麥當勞。而場景再拉回此時的麥當勞，當有「學妹」上前邀請戴資穎合照，戴姊看著小戴與小球員的身影，想起小時候練球時的往事，透過鏡頭戴姊感性地說，從自己退出羽球界後，就決定要好好支持小戴，然後一輩子好好為妹妹加油。





▲當有「學妹」上前邀請戴資穎合照，戴姊看著小戴與小球員的身影，想起小時候練球時的往事。（圖／擷取自《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》）

片尾小彩蛋 戴姊獻聲處女秀眾人大驚





到了影片片尾，其實還藏了一個小彩蛋。不少人都聽過經典歌曲「Forever Young」，更有許多歌手都曾經翻唱過，而這版的女聲也相當細緻好聽；最後才發現，原來這是戴姊為影片主題曲的首次「螢幕獻聲」，畫面穿插姊妹倆小時候的照片，並帶到「在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好」，最後戴資穎更是泛著淚光，感謝姊姊與家人對她的好，讓不少觀眾看完也都受感動。





▲畫面穿插姊妹倆小時候的照片，並帶到「在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好」。（圖／擷取自《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》）

台灣麥當勞x戴資穎首支紀實片《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》：



