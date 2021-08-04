COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

徐若瑄攜子看展！台灣與東南亞世界童書展在新加坡

▲徐若瑄20年前美貌曝光。（圖／資料照）
▲徐若瑄20年前美貌曝光。（圖／資料照）

記者賴正琳/綜合報導

2021-08-04 14:10:53

旅居新加坡多年的徐若瑄，在昨（3）日帶著小孩和丈夫一起參與駐新加坡的台灣代表所辦的「世界童書展覽－台灣與東南亞」，引起外界關注這次展覽。旅居新加坡多年的徐若瑄，在昨（3）日帶著小孩和丈夫一起參與駐新加坡的台灣代表所辦的「世界童書展覽－台灣與東南亞」，引起外界關注這次展覽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，此次展出80幅來自台灣及新加坡等東南亞國家兒童的得獎畫作，徐若瑄看完展後也透過臉書發布多則有關展覽的動態消息影片。

這場展覽由駐星代表處與中華民國兒童美術教育學會合作，精選「第51屆世界兒童畫展」的作品，包括來自台灣及新加坡、馬來西亞、越南、泰國、汶萊等東南亞國家兒童的得獎畫作於代表處展出，展期至8月27日。其中40幅來自台灣，有3幅來自新加坡。而主題部份，代表處期盼在疫情中，透過小朋友的「視界」與畫筆，「找回一公尺間的柔軟心」，並藉由兒童作品帶給民眾溫暖。

駐星代表處表示，專家分析，台灣兒童的畫作多以生活所見為主，呈現純真的一面；而東南亞國家的兒童畫作大多以文化為主題，例如泰國小朋友的畫作常出現佛教內容。

另外，受到疫情影響，這次許多東南亞國家兒童的畫作都與COVID-19有關，例如，有一幅新加坡作品就以全球兒童團結對抗病毒為題。

代表處指出，為了促進國際文化交流與兒童美術教育發展，自1966年至今，中華民國兒童美術教育學會與國立台灣藝術教育館共同舉辦「世界兒童畫展」，50多年來，共吸引140多國參與。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

93.61%6.39%

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

20.53%79.47%

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

62.71%37.29%
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀