徐若瑄攜子看展！台灣與東南亞世界童書展在新加坡

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這場展覽由駐星代表處與中華民國兒童美術教育學會合作，精選「第51屆世界兒童畫展」的作品，包括來自台灣及新加坡、馬來西亞、越南、泰國、汶萊等東南亞國家兒童的得獎畫作於代表處展出，展期至8月27日。其中40幅來自台灣，有3幅來自新加坡。而主題部份，代表處期盼在疫情中，透過小朋友的「視界」與畫筆，「找回一公尺間的柔軟心」，並藉由兒童作品帶給民眾溫暖。
駐星代表處表示，專家分析，台灣兒童的畫作多以生活所見為主，呈現純真的一面；而東南亞國家的兒童畫作大多以文化為主題，例如泰國小朋友的畫作常出現佛教內容。
另外，受到疫情影響，這次許多東南亞國家兒童的畫作都與COVID-19有關，例如，有一幅新加坡作品就以全球兒童團結對抗病毒為題。
代表處指出，為了促進國際文化交流與兒童美術教育發展，自1966年至今，中華民國兒童美術教育學會與國立台灣藝術教育館共同舉辦「世界兒童畫展」，50多年來，共吸引140多國參與。
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