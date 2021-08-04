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許多餐廳仍不願開放內用？他分析5重點直言：防疫是其次

▲許多餐廳仍不願開放內用？他分析5重點直言。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲許多餐廳仍不願開放內用？他分析5重點直言。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-04 14:32:04

本土疫情逐漸趨緩，多數縣市已開放內用，而雙北市2日也各自宣布，將於3日起有條件開放內用，餐廳仍須採隔板、梅花座、每日消毒等措施，每桌需間隔1.5公尺以上。台北市長柯文哲表示，先觀察兩週再看是否進一步放寬，雙北為共同生活圈，標準一致，也會注意任何疫情變化，並呼籲民眾不要對疫情輕敵。因此就有網友在網路上表示疑惑「為何許多餐廳仍不願開放內用？」更分析了五個重點，直言「防疫看來是其次了」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「餐廳不開放內用是不是發現外帶更好賺的卦」的文章表示，「很多餐廳這兩個月都轉型成外帶/外送，外帶大多是打個95折-85折左右+免收1成，外送則是跟平台合作，內用500的東西，本來要收550（有服務費），現在外帶打個85折又免服務費的話，變成425，外帶425，內用550，差距不得了，客人也發現省錢又安全，老闆似乎也打折打得很開心，雙贏」。

▲原PO說「現在開放內用了，但很多餐廳還是不開放內用只做外帶／外送」。（示意圖／翻攝爆廢公社二館）
▲原PO說「現在開放內用了，但很多餐廳還是不開放內用只做外帶／外送」。（示意圖／翻攝爆廢公社二館）
這樣的狀況更讓原PO說「現在開放內用了，但很多餐廳還是不開放內用只做外帶／外送」，更接著分析了5個重點，分別為「不需要外場，少聘很多人省很多很多錢」、「不用整理內用環境、不用再花錢維持裝潢」、「設隔板和梅花座很麻煩，有確診足跡還要休息不能營業，復業後生意還可能大減」、「不用開冷氣開燈，電費省很大」、「不用租這麼大的地方」，最後原PO也疑惑「有沒有餐廳專作外帶/外送，可能比開放內用還賺的卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「是因為開了要冷氣、又要人事、還要梅花座，難賺，防疫才是其次吧」、「有些人覺得簡單方便，不用服務刁民，少請人也不用弄垃圾」、「店面似乎不是那麼重要了」、「人力成本佔餐飲業一定的比例...還不會背靠北服務差」、「要付出的代價更大，不如穩穩的做外賣」，但也有網友點出最終還是要看「餐廳的形式」，若是裝潢式的氛圍餐廳或吃到飽餐廳，那可能就無法靠著「外送／外帶」在疫情下取勝。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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