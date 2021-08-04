許多餐廳仍不願開放內用？他分析5重點直言：防疫是其次

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這樣的狀況更讓原PO說「現在開放內用了，但很多餐廳還是不開放內用只做外帶／外送」，更接著分析了5個重點，分別為「不需要外場，少聘很多人省很多很多錢」、「不用整理內用環境、不用再花錢維持裝潢」、「設隔板和梅花座很麻煩，有確診足跡還要休息不能營業，復業後生意還可能大減」、「不用開冷氣開燈，電費省很大」、「不用租這麼大的地方」，最後原PO也疑惑「有沒有餐廳專作外帶/外送，可能比開放內用還賺的卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「是因為開了要冷氣、又要人事、還要梅花座，難賺，防疫才是其次吧」、「有些人覺得簡單方便，不用服務刁民，少請人也不用弄垃圾」、「店面似乎不是那麼重要了」、「人力成本佔餐飲業一定的比例...還不會背靠北服務差」、「要付出的代價更大，不如穩穩的做外賣」，但也有網友點出最終還是要看「餐廳的形式」，若是裝潢式的氛圍餐廳或吃到飽餐廳，那可能就無法靠著「外送／外帶」在疫情下取勝。（編輯：王柏文）
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