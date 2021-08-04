快訊／疫情升溫？本土個案新增20例！

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指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月2日累計公布14,503位確診個案中，已有12,957人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.3%。
指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案15850)，為日本籍10多歲女性，8月2日自日本來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,128,419例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,111,269例排除)，其中15,742例確診，分別為1,275例境外移入，14,414本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計108例移除為空號。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。