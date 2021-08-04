魚販憋尿憋出鹿角狀腎結石 微創雙鏡聯合手術一次清除
在市場賣魚的68歲洪先生，為避免常跑廁所，不敢喝太多水，又長期憋尿，導致出現血尿。經中國附醫斷層掃描發現，左側腎臟有一個長4公分、寬3公分的鹿角狀結石，考量結石體積龐大，採取「微創雙鏡聯合手術」，完整清除結石後，術後恢復良好。醫師呼籲，夏季高溫，一定要攝取足夠水份，維持適當運動並注意飲食習慣，才能避免結石上身。
記者金武鳯/台中報導
2021-08-04 14:36:34
中國附醫泌尿部謝博帆醫師表示，處理腎結石方式很多，須依照結石大小及部位決定。0.5公分以下的結石，採取保守治療觀察即可。0.5公分至2公分的結石，可以選擇體外震波碎石術，門診即可完成治療不需住院，術後多喝水就可以幫助碎石排出。
至於2公分以上結石，傳統處理方式是經皮腎造廔取石手術，要在背部劃開一個2公分傷口，在內視鏡直視下，將腎臟切開並擴張通道，才能以腎臟鏡將結石擊碎並夾出。但經皮腎造廔取石手術，容易造成腎臟出血併發症，約7%患者在術中或術後要輸血，也可能有氣胸、血胸、周邊器官傷害等風險。
謝博帆醫師指出，微創雙鏡聯合手術是結合微創經皮腎造廔取石手術與軟式輸尿管鏡碎石手術，在患者背部做一個約0.5公分切口，放入微創腎臟鞘，以內視鏡進行雷射碎石手術，同時放置輸尿管鞘，以進行軟式輸尿管鏡雷射碎石手術。
這項手術需要兩位經驗豐富與絕佳默契的醫師方能進行，優點是傷口極小、大幅降低腎臟出血機會。其次，雙鏡同時碎石，縮短手術時間與麻醉風險。還有碎石範圍較傳統手術廣泛，降低結石殘存的機會，放置雙鞘後引流順暢，也大大降低術後敗血症風險。洪先生接受微創雙鏡聯合術，完整清除結石後，恢復良好已出院回到市場工作了。