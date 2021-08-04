魚販憋尿憋出鹿角狀腎結石 微創雙鏡聯合手術一次清除

醫師呼籲，夏季高溫，一定要攝取足夠水份，維持適當運動並注意飲食習慣，才能避免結石上身。

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▲魚販憋尿憋出鹿角狀腎結石，由於體積大，採取微創雙鏡聯合手術清除，術後恢復良好。（圖／中國附醫提供）

至於2公分以上結石，傳統處理方式是經皮腎造廔取石手術，要在背部劃開一個2公分傷口，在內視鏡直視下，將腎臟切開並擴張通道，才能以腎臟鏡將結石擊碎並夾出。但經皮腎造廔取石手術，容易造成腎臟出血併發症，約7%患者在術中或術後要輸血，也可能有氣胸、血胸、周邊器官傷害等風險。





謝博帆醫師指出，微創雙鏡聯合手術是結合微創經皮腎造廔取石手術與軟式輸尿管鏡碎石手術，在患者背部做一個約0.5公分切口，放入微創腎臟鞘，以內視鏡進行雷射碎石手術，同時放置輸尿管鞘，以進行軟式輸尿管鏡雷射碎石手術。





這項手術需要兩位經驗豐富與絕佳默契的醫師方能進行，優點是傷口極小、大幅降低腎臟出血機會。其次，雙鏡同時碎石，縮短手術時間與麻醉風險。還有碎石範圍較傳統手術廣泛，降低結石殘存的機會，放置雙鞘後引流順暢，也大大降低術後敗血症風險。洪先生接受微創雙鏡聯合術，完整清除結石後，恢復良好已出院回到市場工作了。



