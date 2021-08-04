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恭喜抽中加菜金　快上高雄好家載買蔬果海味

▲上好家載訂購「海量海味箱」及「揀好蔬果箱」可省去出門買菜的煩惱。（圖／高市府提供）
▲上好家載訂購「海量海味箱」及「揀好蔬果箱」可省去出門買菜的煩惱。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-08-04 15:21:03

高雄市政府推出高雄好家載後，再加碼每天抽出1000組199元防疫互助碼，超狂中獎率讓網友驚呼「連房東阿姨都中獎了！」活動倒數計時，除了餐飲訂餐外送，還可使用199元互助碼訂「海量海味箱」、「揀好蔬果箱」，讓市民有更多選擇。

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▲「揀好蔬果箱」主打產地現採直送，內容應有盡有。（圖／高市府提供）
▲「揀好蔬果箱」主打產地現採直送，內容應有盡有。（圖／高市府提供）
上好家載訂購「海量海味箱」及「揀好蔬果箱」（ 從LINE熱點進入蔬果箱/海味箱「時時送」專區 ）可省去出門買菜的煩惱，是許多開伙家庭的心頭好。海味箱由海洋局攜手10家在地業者，不分組合或單品都只要699元，送到指定的29個行政區還免運；只要訂購1箱，就可以把高雄最道地的海味送到家。

▲上高雄市政府LINE官方帳號登錄，有機會抽中每個小時抽出100組的199元互助碼。（圖／高市府提供）
▲上高雄市政府LINE官方帳號登錄，有機會抽中每個小時抽出100組的199元互助碼。（圖／高市府提供）
吃遍海味，也要記得吃青菜！由農業局與「高雄地區農會」及「鳳山區農會」合作推出的「揀好蔬果箱」，主打產地現採直送，內容應有盡有，涵蓋葉菜類、瓜果類、辛香料、水果等，一次幫你揀好好，份量為小家庭一週的蔬菜量，且20公里內市府還幫你出運費。

高市府表示，現在上高雄市政府LINE官方帳號登錄，還有機會抽中每個小時抽出100組的199元互助碼，請民眾盡快登錄，並在疫情期間多加利用高雄好家載，在防疫期間免出門點餐，或是訂購生鮮雜貨、日常用品，打造疫情互助經濟模式，協助運將和業者度過難關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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