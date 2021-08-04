支持度23.4％超越民進黨！江啟臣：國民黨已成第一大黨

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但根據中華民意研究協會委託TVBS民調中心，所進行的最新民調結果顯示，民進黨的政黨支持度為21.8%，國民黨的政黨支持度，從六月份的19.0%，增加4.4%，正式超越民進黨來到23.4%。
有意挑戰江啟臣連任之路的前國民黨主席朱立倫日前才說，他上任第一年的目標就是讓國民黨支持度超越民進黨。江啟臣回應說，「國民黨支持度超越民進黨，絕對不是未來一年的目標，而是現在進行式。」對照去年5月，TVBS的民調數據顯示，當時民進黨的政黨支持度是29.7%，國民黨僅有12.2%，民進黨的支持度幾乎是國民黨的2.5倍。一路拼搏，不曾放棄，靠的不是單一個人的堅持，更是所有常委以及黨公職人員共同的努力。
疫情期間，國民黨中央與地方共同對抗疫情、理性建言，從入境普篩、精準普篩、積極購買符合國際認證的疫苗、普發現金、BNT疫苗優先提供年輕族群施打、凍漲電價、揭露高端疫苗效力的風險，每一步都走得踏實，也證明民進黨的防疫、紓困政策，一直都是跟著國民黨走。推動「防疫我＋1」捐贈醫療物資，以及目前積極進行的愛心待用餐，幫助弱勢族群，更是發揮在野黨回饋社會、貢獻社會的正面力量，獲得廣大的迴響。
接下來，江啟臣說，國民黨更要強力監督。尤其，民進黨對於高端疫苗黑箱審查，強渡關山，倉促規劃施打，以及施打規劃混亂民怨四起，更是證明民進黨的疫苗政策，是一連串的混亂與失敗。我們會繼續結合所有從政同志的力量，堅持國人施打的疫苗應該要經過三期試驗，以及國際認證。行政院不願意以普發現金紓困、振興，我們更要堅定立場，凸顯民進黨發放振興券，不但完全背離民意，浪費行政成本，將去年失敗的三倍券政策複製貼上，更是重蹈覆轍。黨務選舉應該是我們凝聚的動力，監督才是戰場。