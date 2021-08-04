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波蘭擬贈台灣疫苗　外交部：有結果會向國人報告

▲又傳出歐洲國家擬贈送台灣疫苗，由於採購疫苗過剩，波蘭擬贈送部分疫苗給台灣，以回報我國去年捐贈百萬片口罩協助防疫。（圖／美聯社／達志影像）
▲又傳出歐洲國家擬贈送台灣疫苗，由於採購疫苗過剩，波蘭擬贈送部分疫苗給台灣，以回報我國去年捐贈百萬片口罩協助防疫。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-04 14:49:51

媒體報導，波蘭由於採購疫苗過剩，擬贈送部分疫苗給台灣，以回報我國去年捐贈百萬片口罩給波蘭協助防疫。對此，外交部今（4）日則是不證實、不否認，表示會透過各種管道持續努力，有結果再跟國人報告。

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外交部發言人歐江安表示，為因應國際疫苗短缺及供貨延遲，並且提昇國人疫苗施打覆蓋率，政府始終鍥而不捨，透過各種管道努力爭取更多疫苗，並且促成疫苗早日運抵台灣；上（7）月31日立陶宛政府捐贈我方的2萬劑AZ疫苗順利提前2個月運達台灣，就是最好的例證。

外交部表示，持續密切注意並找尋機會，與理念相近的民主夥伴洽談疫苗合作事宜，包括疫苗的採購、商借、贈與、轉讓等各種可能，或促請國際現有疫苗分配平台（COVAX）及我國已採購的管道加速供貨，以及其他經由雙方或多方商議可行且符合各自法律規定的作法。

外交部指出，在政府、民間及國際友好夥伴的共同努力協助下，美國、日本、立陶宛、斯洛伐克及捷克均提供疫苗協助台灣抗疫，充分發揮理念相近國家友愛互助的珍貴情誼，展現良善循環所產生的巨大正向能量。不論是任何有意捐贈或轉售疫苗給台灣的國際夥伴，外交部都樂見其成，也會持續要求我國第一線的駐外館處隨時呈報任何進展。如果有確認的結果，外交部會適時向國人報告。

根據外媒報導，波蘭人口3700多萬人，共計採購1億劑疫苗，根據與歐盟執委會簽訂合約，約有400萬劑疫苗可以轉售，包括越南、澳洲等國都表達興趣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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