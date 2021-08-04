波蘭擬贈台灣疫苗　外交部：有結果會向國人報告

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外交部表示，持續密切注意並找尋機會，與理念相近的民主夥伴洽談疫苗合作事宜，包括疫苗的採購、商借、贈與、轉讓等各種可能，或促請國際現有疫苗分配平台（COVAX）及我國已採購的管道加速供貨，以及其他經由雙方或多方商議可行且符合各自法律規定的作法。
外交部指出，在政府、民間及國際友好夥伴的共同努力協助下，美國、日本、立陶宛、斯洛伐克及捷克均提供疫苗協助台灣抗疫，充分發揮理念相近國家友愛互助的珍貴情誼，展現良善循環所產生的巨大正向能量。不論是任何有意捐贈或轉售疫苗給台灣的國際夥伴，外交部都樂見其成，也會持續要求我國第一線的駐外館處隨時呈報任何進展。如果有確認的結果，外交部會適時向國人報告。
根據外媒報導，波蘭人口3700多萬人，共計採購1億劑疫苗，根據與歐盟執委會簽訂合約，約有400萬劑疫苗可以轉售，包括越南、澳洲等國都表達興趣。
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