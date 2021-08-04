回應朱立倫質疑 江啟臣：領導力是黨最艱困時勇敢承擔
國民黨主席選戰白熱化，表態參選黨魁的前新北市長朱立倫日前直指現任主席江啟臣領導力不足，江啟臣今（4）日回應，領導力，是展現在每一次的政治實踐；領導力，是在黨最艱困的時候願意勇敢承擔；領導力，是展現在困難的時候以身作則，把頭低下，辛苦鍛鍊，然後勇敢走向戰場，奮力拚搏，跌倒了站起來，再跌倒再站起來，直到勝利為止。
記者余祥／台北報導
2021-08-04 14:45:50｜2021-08-04 14:46:14
國民黨下午舉行中常會，江啟臣在會中致詞表示，面對民進黨的倒行逆施，大家更要緊密一致，不應該讓黨內的民主程序，被民進黨轉移焦點、見縫插針。黨務是團隊工作，他接任黨主席一年多來的，見證了中央黨務同仁、立法院黨團、地方執政縣市、地方議會黨團，還有所有黨公職人員的努力與付出。這些努力不應該因為黨務選舉就被低估忽視，甚至扭曲抹黑。只要矛頭對內，就是敵人的勝利，更是國家的停滯。競選的職務是一時的，努力贏回國人信任，才是他們共同的目標。
「臨難毋苟免」是江啟臣當初競選黨主席、承擔黨務以來的信念，國民黨的改變更不是現在才要開始，過去一年多的努力，已經看到成果。
江啟臣說，他們在鄉間、在廟口聽取基層黨員對於黨務改革的心聲；他們在滂沱大雨中為候選人加油打氣；他們在烈日盛夏揮汗反對監察院酬庸；他們在台北街頭吶喊反萊豬；他們在冷冽的寒風中締造150萬份連署書；他們在疫情最嚴峻的前線送上溫暖，這些都是過去一段以來大家共同的努力。
江啟臣也回應各界對他領導力的質疑，他說，領導力，是展現在每一次的政治實踐；領導力，是在黨最艱困的時候願意勇敢承擔；領導力，是展現在困難的時候以身作則，把頭低下，辛苦鍛鍊，然後勇敢走向戰場，奮力拚搏，跌倒了站起來，再跌倒再站起來，直到勝利為止。
江啟臣強調，國民黨永遠是他們的母親與資產，當國民黨氣虛時，必須選擇一起努力奮進、力挽狂瀾，才能夠期盼未來有機會可以共享榮耀。國民黨越是茁壯，綠營越是焦急心切、猛烈攻擊，更要彼此相挺，拒絕分化，堅持走在對的道路上，勇敢進前。