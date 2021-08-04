為何羽球選手愛用球拍撿球？驚人真相曝光 網喊：求教學
東京奧運羽球比賽，可以看到許多羽球選手都選擇「用球拍」撿球。因此近日就有網友在網路論壇問表示疑惑「到底要怎麼用球拍撿球？」而為什麼選手都愛用球拍撿球呢？對此就有教練曝光了驚人真相，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 15:27:04｜2021-08-04 15:28:52
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「要怎麼用羽球拍撿球」的貼文表示，他看完奧運後馬上買一支羽球拍，不過在跟朋友打球的時候，不斷想嘗試用球拍撿球，但一直撿不起來，朋友等到一直翻白眼。而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「平行貼近羽球往前推再上勾，一氣呵成」、「拍緣靠羽毛側邊，用腕力瞬間轉起來就好」、「不是撿的，是用挑的」、「握反手拍拿法會比較容易成功」、「有點往下尻地板接著拉起來的感覺」、「拍子方向要是比較貼近地面，然後碰到球的那瞬間」。
對此，在《勝利體育》臉書粉專上的羽球教練指出，常常在球場上會發現一些資深的球友會「用球拍撿球」，其實用這不僅是「架式好看」而已，也可以省去蹲下撿球的力氣。對於一般球友來講，這是一個相當實用的技巧，他建議三點：「1、球拍貼近球側；2、球拍與地面成45度角；3、球與拍緊靠在一起」，他也提醒動作要一氣呵成，否則球容易跑掉。（實習編輯：歐雅如）