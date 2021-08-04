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生鮮豬肉吊掛車斗運送　議員批市長保證「驚死郎」

▲台中市肉品市場運送豬肉的方式(圖／林祈烽提供2021.8.4)
▲台中市肉品市場運送豬肉的方式(圖／林祈烽提供2021.8.4)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-04 15:03:53

台中市議會今(4)日進行財政經濟業務質詢，議員林祈烽和施志昌在議場播放民眾提供的台中市生鮮肉品運輸影片，影片中清楚看到屠宰後的豬肉是一塊塊吊掛在大貨車的車內和兩旁的車斗上，完全不是在密閉或有遮蔽保護的車內運送，林祈烽批評，市長盧秀燕說的豬肉恆溫保鮮運輸全在欺騙市民，要求農業局要檢討改進。農業局長蔡精強表示，這是肉商原來的運輸方式，所謂的恆溫保鮮是指從南投或大安運送來的豬肉，農業局會來輔導攤商改進。

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林祈烽說，民眾爆料，在文心路看到一部大貨車，裡面就吊掛著屠宰後的豬隻，行經該車旁邊，更發現車斗兩旁也掛滿一塊塊的大豬肉，完全沒有任何的遮蔽或保護，如此在道路上吸附車輛廢氣和髒污的豬肉，就是台中市民在吃的豬肉嗎？

林祈烽表示，台中市肉品市場為了推動原址轉型活化，從今年3月起逐步減量拍賣，111年起要由鄰近肉品市場及屠宰場供應生鮮豬肉，市長盧秀燕為此還做了一張圖卡，由農業局向市民保證，各肉品市場均有農委會獸醫師嚴格把關衛生條件，未來也規劃恆溫保鮮及運輸設備，肉品以大型恆溫保鮮（15~18℃）運輸車配送至台中肉品市場，市場並全程以溫控進行屠體批發、分切及加工，再由原承運商以冷鏈物流車輛配送至各市場肉攤零售，兼顧肉品運輸衛生安全與民眾消費權益。

▲議員林祈烽指出，這種運輸生鮮豬肉的方式是不被允許的，市府一定要趕快輔導業者改進(圖／林祈烽提供2021.8.4)
▲議員林祈烽指出，這種運輸生鮮豬肉的方式是不被允許的，市府一定要趕快輔導業者改進(圖／林祈烽提供2021.8.4)
 

林祈烽和施志昌指出，肉品市場停止拍賣和屠宰業務後，市長向市民承諾會嚴格保關衛生條件，運輸時還有恆溫保鮮，結果市民看到的情況，卻是大貨車在露天運送豬肉，市長的保證還真是「驚死郎」！

農業局長蔡精強表示，這是原來的運輸方式、原來台中市肉品市場運送豬肉的方式，所謂的恆溫是要從南投或大安運送過來的豬肉，才會是以密閉式恆溫運輸車送來台中，農業局會輔導肉商來進行改善。

林祈烽則要求，市府不能老是用「原來」、「以前」、「過去」等說詞當藉口，這種運輸生鮮豬肉的方式是不被允許的，市府一定要趕快輔導業者改進，不能讓市民吃到這種露天可能會有衛生疑慮的生鮮豬肉。

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