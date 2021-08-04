生鮮豬肉吊掛車斗運送　議員批市長保證「驚死郎」

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林祈烽表示，台中市肉品市場為了推動原址轉型活化，從今年3月起逐步減量拍賣，111年起要由鄰近肉品市場及屠宰場供應生鮮豬肉，市長盧秀燕為此還做了一張圖卡，由農業局向市民保證，各肉品市場均有農委會獸醫師嚴格把關衛生條件，未來也規劃恆溫保鮮及運輸設備，肉品以大型恆溫保鮮（15~18℃）運輸車配送至台中肉品市場，市場並全程以溫控進行屠體批發、分切及加工，再由原承運商以冷鏈物流車輛配送至各市場肉攤零售，兼顧肉品運輸衛生安全與民眾消費權益。
林祈烽和施志昌指出，肉品市場停止拍賣和屠宰業務後，市長向市民承諾會嚴格保關衛生條件，運輸時還有恆溫保鮮，結果市民看到的情況，卻是大貨車在露天運送豬肉，市長的保證還真是「驚死郎」！
農業局長蔡精強表示，這是原來的運輸方式、原來台中市肉品市場運送豬肉的方式，所謂的恆溫是要從南投或大安運送過來的豬肉，才會是以密閉式恆溫運輸車送來台中，農業局會輔導肉商來進行改善。
林祈烽則要求，市府不能老是用「原來」、「以前」、「過去」等說詞當藉口，這種運輸生鮮豬肉的方式是不被允許的，市府一定要趕快輔導業者改進，不能讓市民吃到這種露天可能會有衛生疑慮的生鮮豬肉。