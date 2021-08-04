高雄市凱旋路天坑今晨才填平通車　陳其邁坦言非常不高興

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前鎮區凱旋夜市前方道路2日獲報報路面些微陷落，昨天中午坍陷面積擴大，晚間出現長約15公尺，寬約10公尺，初判並非路基缺陷釀禍，管線單位回復未損壞，工務單位立即派遣人員警戒，市長陳其邁獲指示，立刻啟動緊急應變機制，並於晚上11點抵達現場，成立前進指揮所，林欽榮坐鎮至今早5點半鋪平路面恢復通車為止。
陳其邁表示，跟公共安全有關的事情一刻都不能等，為行車安全考量，道路應立刻填平，昨天應該馬上處理，怎可以再拖一天，他也感到「非常不高興」。
林欽榮指出，凱旋四路幹道每日尖峰小時流量大，為不妨害市民通行，他要求工務局緊急處理恢復路面，務必在天亮前恢復原通行，以免影響市民日常上班時間通勤，工務局緊急應變以全面用級配料回填且夯實，並以瀝青混凝土按照SOP滾壓，終於在今日清晨5點30分搶修完成，使凱旋四路先行順利通車。
林欽榮也強調，將再要求水利局，擇期在晴朗之日，非尖峰時段時段，要進行路面小開挖，將該漏洞修補以及雨水箱涵人孔蓋提升，再局部回填道路，使道路塌陷問題一併徹底解決。
國民黨文傳會副主委鄭照新也臉書上發文質疑天坑在通報後遲遲沒有處理，根本「螺絲鬆了」，鄭照新指出，高雄凱旋夜市天坑，通報1天無人理，拖到第2天來查看，不立即處理，居然還要讓市民冒險到第3天上午9點半才要動工填坑，這就是螺絲鬆了。