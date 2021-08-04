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我國莫德納疫苗剩餘數量　莊人祥曝：全國還有66.6萬劑

▲指揮中心今（4）日說明，我國AZ與莫德納兩國外大廠疫苗剩餘數量，目前AZ還有超過93萬劑，而莫德納還有近66.7萬劑。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（4）日說明，我國AZ與莫德納兩國外大廠疫苗剩餘數量，目前AZ還有超過93萬劑，而莫德納還有近66.7萬劑。（圖／指揮中心）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-04 15:10:17

我國即將鬧疫苗慌？指揮中心今（4）日說明，我國AZ與莫德納兩國外大廠疫苗剩餘數量，目前AZ還有超過93萬劑，而莫德納還有近66.7萬劑。另外，有地方議員質疑，近期莫德納疫苗施打對象「其他類別」人員大增，是特權疫苗，指揮中心指揮官則反問，「什麼樣的特權疫苗？」並指出如機場防疫人員、教師、警察都屬於其中的接種對象。

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台北市議員游淑慧指出，從7月15日到8月1日，總共多了33萬人施打莫德納疫苗，其中有5萬人屬於其他類別，2日增升高至10萬，質疑這群是特權施打莫德納疫苗，陳時中則反問，「什麼樣的特權疫苗？」，大家都有機會打各種不同的疫苗，那外界質疑政府官員接種的比較多，有施打的是1600人，那其他還包含第三類、第七類人員，老師、警察、機場人員等都屬於其他類別的施打對象。

而有關目前我國疫苗剩餘數量，指揮中心發言人莊人祥則說明，今天已配發52萬劑AZ疫苗至地方，總共還有93萬8千劑左右，另外還有2萬還在封緘檢驗中，莫德納疫苗總數則還有66萬6900劑左右。

▲中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布最新疫報，新冠疫苗本土感染爆發，累計確診14414例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布最新疫報，新冠疫苗本土感染爆發，累計確診14414例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布最新疫報，新冠疫苗本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布最新疫報，新冠疫苗本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

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