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朱立倫宣布參選國民黨主席　顏寬恒辭副秘書長

▲國民黨副秘書長顏寬恒宣布「歸還」義務副秘書長一職(圖／柳榮俊攝2021.8.4)
▲國民黨副秘書長顏寬恒宣布「歸還」義務副秘書長一職(圖／柳榮俊攝2021.8.4)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-04 15:22:05

國民黨前主席朱立倫昨日宣布參選國民黨主席，國民黨副秘書長顏寬恒今(4)日宣布「歸還」義務副秘書長一職；他表示，專注地回歸地方，服務疫情之中受害的鄉親。希望外界不要過多揣測，仍全力支持江啟臣主席。

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顏寬恒表示，近來越來越多的民眾向他抱怨執政黨的施政，讓大家民不聊生，疫情肆虐、停電跳電、停水、缺疫苗、經濟陷入困境；民進黨很會創造議題，不曾想為人民解決問題，疫苗政策一改再改、一拖再拖、一騙再騙，用包裝過的話術欺騙善良的百姓，許多政策慢半拍或是不符民眾的期待，因此他自從卸任立委之後，仍然繼續在地方服務，唯有傾聽才能發現問題、進而解決問題。

顏寬恒也特別澄清說，在這個時間點宣布確實很敏感，但他仍然是以地方鄉親為出發點，對於黨主席選舉，他表示仍舊支持國民黨，他提到，「江啟臣主席一直是我的好前輩、好戰友更是好朋友，過去是、未來也一定是，僅僅是將主席當初授與我的職務，交還給他，台灣一定要有更強而有力的在野黨監督政府，才是民主之福、才是民眾之福，仍然會繼續支持江啟臣。」

他同時也呼籲，有選舉就有競爭，但黨內要的是良性競爭，在競爭過後就要快速地整隊出發，因為國民黨沒有分裂的本錢，唯有團結，才能得到人民的認同；他也舉例蔡英文與賴清德當時的總統初選，「哪次的攻擊不是刀刀見骨，但民進黨就是有辦法盡釋前嫌，繼續合作、共創雙贏」。

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