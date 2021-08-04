COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

內幕／江啟臣碰軟釘子　邱奕勝夜會朱立倫喊桃園挺到全國

▲桃園市議會議長邱奕勝昨日夜會前新北市長朱立倫，並力挺朱參選黨主席，喊「從桃園挺到全國」。（圖／讀者提供）
▲桃園市議會議長邱奕勝昨日夜會前新北市長朱立倫，並力挺朱參選黨主席，喊「從桃園挺到全國」。（圖／讀者提供）

記者余祥／台北報導

2021-08-04 15:27:10｜2021-08-04 15:27:23

前新北市長朱立倫昨（3）日正式召開記者會、宣布參選黨主席，今（4）日就從故鄉桃園出發，拜會地方實力派立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲等人。據了解，國民黨主席江啟臣見狀朱立倫要走訪桃園，也致電桃園市議會議長邱奕勝，盼今日與邱奕勝碰面，但不料碰了軟釘子，邱奕勝以人不在桃園為由回絕江啟臣，事實上昨日晚間，邱奕勝正是與江啟臣對手朱立倫在宜蘭會面，邱奕勝更力挺稱「會從桃園一路挺到全國」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨主席選舉將在9月25舉行，現任主席江啟臣對戰前任主席朱立倫的朱江對決幾成定局。雙方陣營近期也各自固樁、攻防不斷。

朱立倫2日在臉書發表參選黨魁的宣言後，江啟臣即在黨中央召開黨務主管會議商討對策；3日朱立倫召開實體記者會正式宣布參選，江啟臣又選在同一時間在黨中央召開全台串連發現金的記者會，有互別苗頭意味。江啟臣近期也開始拜會黨內不分區立委，盼爭取支持。

據透露，朱立倫3日宣布參選黨魁後，晚間隨即赴宜蘭與桃園議長邱奕勝會面，現場除邱奕勝外，桃園市議會國民黨團成員更有20多人，聲勢浩大。

與會者轉述，邱奕勝致詞時直言，朱立倫參選黨主席，將從桃園出發，他會從桃園一路挺到全國；邱奕勝說，國民黨要有有能力的主席帶領，才能走下去。大家都感受得到，現在美國只跟民進黨談，但過去的美國會跟前國民黨主席馬英九、朱立倫、吳敦義談，但為什麼沒辦法跟江啟臣談？國民黨要重新站起來，朱立倫是大家的機會，桃園不只會贏，還會大勝，其他縣市能幫忙一定幫忙，朱立倫也不要讓大家漏氣。

據了解，江啟臣知道朱立倫選在桃園出發後，也致電給邱奕勝，希望能安排見面，不料，邱奕勝給江啟臣碰了軟釘子，以不在桃園為由，改派其他人與江啟臣會面。

黨內人士解讀，日前傳出江啟臣有意參選桃園市長，作為不選黨主席的退場機制，恐觸動同樣也有意參選市長的邱奕勝的敏感神經，如今邱奕勝幾乎已經公開力挺朱立倫，再加上國民黨智庫副董事長連勝文參選機率越來越低，擬與朱立倫結盟，江啟臣在桃園以北的得票率恐不會太好看。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.56%6.44%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.47%79.53%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.58%37.42%
2021-07-30-2021-08-10
朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀