內幕／江啟臣碰軟釘子　邱奕勝夜會朱立倫喊桃園挺到全國

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朱立倫2日在臉書發表參選黨魁的宣言後，江啟臣即在黨中央召開黨務主管會議商討對策；3日朱立倫召開實體記者會正式宣布參選，江啟臣又選在同一時間在黨中央召開全台串連發現金的記者會，有互別苗頭意味。江啟臣近期也開始拜會黨內不分區立委，盼爭取支持。
據透露，朱立倫3日宣布參選黨魁後，晚間隨即赴宜蘭與桃園議長邱奕勝會面，現場除邱奕勝外，桃園市議會國民黨團成員更有20多人，聲勢浩大。
與會者轉述，邱奕勝致詞時直言，朱立倫參選黨主席，將從桃園出發，他會從桃園一路挺到全國；邱奕勝說，國民黨要有有能力的主席帶領，才能走下去。大家都感受得到，現在美國只跟民進黨談，但過去的美國會跟前國民黨主席馬英九、朱立倫、吳敦義談，但為什麼沒辦法跟江啟臣談？國民黨要重新站起來，朱立倫是大家的機會，桃園不只會贏，還會大勝，其他縣市能幫忙一定幫忙，朱立倫也不要讓大家漏氣。
據了解，江啟臣知道朱立倫選在桃園出發後，也致電給邱奕勝，希望能安排見面，不料，邱奕勝給江啟臣碰了軟釘子，以不在桃園為由，改派其他人與江啟臣會面。
黨內人士解讀，日前傳出江啟臣有意參選桃園市長，作為不選黨主席的退場機制，恐觸動同樣也有意參選市長的邱奕勝的敏感神經，如今邱奕勝幾乎已經公開力挺朱立倫，再加上國民黨智庫副董事長連勝文參選機率越來越低，擬與朱立倫結盟，江啟臣在桃園以北的得票率恐不會太好看。