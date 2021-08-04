飯店業祭好康持黃卡抽五星酒店爽住7天 感謝醫護送餐券
日前衛福部統計COVID-19疫苗接種人口涵蓋率為33.56%，與全球力拼疫苗接種率70%尚有一大段距離，各飯店或餐廳紛紛推出獎勵優惠，鼓勵民眾踴躍接種。台南大員皇冠假日酒店祭出超優惠專案，讓您的黃卡超給力。即日起至2021年12月30日止，推出「疫起安心住2天專案，月月抽Lucky 7 Day免費住」活動。只要憑疫苗接種卡正本訂房入住，每房即可獲贈摸彩券1張，從9月1日起連續5個月，當月入住次月即抽出1名幸運兒，可獲得標準客房免費入住7天（不含早餐）。辦理入住時每房至少1人出示【COVID-19疫苗接種紀錄卡】正本，只要完成第1劑的施打，即可獲贈摸彩券乙張。抽獎日為2021/9/1、10/1、11/1、12/1、2022/1/3，2021年8月31日前以此優惠專案入住者，每房再加碼送「旅行盥洗收納包」1只，數量有限送完為止。以上價格需另加5%營業稅與10%服務費，詳情請洽台南大員皇冠假日酒店官網。
記者林怡孜/台南報導
2021-08-04 15:30:33
而煙波國際觀光集團為了感謝全台醫護英雄，也推出疫情警戒三降二挺醫護活動，集團旗下4個飯店饋贈逾千張餐券予醫療院所，同時推出「醫護警消就愛你住房專案」。特別於煙波集團FB粉絲團舉辦「@醫護感謝大聲說 免費住宿天天抽」活動，大聲喊出對醫護英雄們的感謝與支持！凡現職醫護警消之同仁於即日起至2022年6月30日入住煙波全集團館別，持證明文件即可享一般住房含早及指定專案每房每晚回饋減價920元，希望透過此次回饋專案，能夠讓不辭辛勞站在第一線抗疫的英雄們獲得全方位的壓力釋放與補充滿滿的精氣神！
此外，煙波也邀請全台旅客一同響應醫護感謝活動，自7月29日至8月27日為期一個月推出「@醫護感謝大聲說 免費住宿天天抽」社群活動，只要在煙波集團FＢ粉絲團指定貼文按讚，並在留言處TAG您身邊認識的一位醫護同仁，大聲說出對他/她的感謝之意，符合獲獎資格的得獎者即可獲得煙波集團指定館別住宿券，另被標記之醫護同仁則可獨享挺醫護限定館別免費住宿資格。期望透過這樣的活動，能讓更多第一線的醫護同仁感受到全體國人的溫暖及敬意，全民齊心抗疫，共同攜手迎接解封新生活的到來！