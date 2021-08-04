東奧台灣奪牌數破歷屆紀錄　蔡英文：代表投入資源有效

民進黨今（4）日仍召開線上中常會，兼任民進黨主席的總統蔡英文於會中表示，上週末起，因為受到西南氣流和低壓帶影響，很多地區都出現豪雨，部分縣市停班停課，也都陸續傳出災情。這兩天復原的工作還在持續，非常感謝黨籍幾位縣市首長在防災、應變上的努力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡英文表示，前一陣子還在缺水，現在又要因應豪雨，極端氣候是人類的重大挑戰，汛期和颱風季節都還沒有過，她要請黨公職一定要提高警戒、即時因應。

蔡英文也提到，除了努力防災，在防疫方面，雖然國內疫情趨緩，警戒也已經調降，但國際疫情仍在升高當中，還是要請大家提醒民眾，務必遵守防疫指引，才能夠讓疫情得到持續、有效的控制。

另外，蔡英文也說，從這個月1日開始，「零到六歲，國家跟你一起養」的育兒補助加碼已經上路。育兒津貼和托育補助提高1000元，2到6歲的小朋友就學繳費上限，也再減少1000元，明年政府還會再加碼。

蔡英文也談到東京奧運指出，台灣選手表現優異，目前為止，已經累計獲得11面獎牌，包括2面金牌、4面銀牌、5面銅牌，這是歷次奧運以來，第一次獎牌數突破二位數，大家也期待最終有更好的成績。

蔡英文說，台灣選手表現出色，相信大家都很開心。這不僅是選手優秀，也代表過去幾年我們投入資源，改善訓練環境、提供後勤支援，都是有效的。距離下屆奧運還有3年，中間也還有很多大小賽事，政府一樣會全力來支持選手，也請大家一起來為台灣加油。

另外，民進黨秘書長林錫耀也在會中宣布新任黨務主管人事，政策會首席副執行長由蘇孔志接任，媒體創意中心主任由翁世豪接任。

蘇孔志為國立政治大學公共行政學系博士，曾任國立台中科技大學應用統計系兼任助理教授、民進黨台中市黨部執行長、2005年林佳龍競選台中市長時的組織部執行長、民進黨中央黨部組織部副主任，於2016年出任雲林縣李進勇縣長團隊的建設處長，之後轉任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長。蘇孔志嫻熟政策擘劃與執行經驗，對於民進黨政策的推行、溝通的工作可以立即接軌。

而媒體創意中心主任，由原專案辦公室主任翁世豪轉任。翁世豪為基層黨工出身，並於2016年蔡英文競選總統期間擔任媒創中心副主任，隨後前往地方，於桃園市政府新聞處任職主任秘書、2018年投入新北市長選舉，出任蘇貞昌競選辦公室文宣活動部主任，並於選後進入行政院院長室擔任參議、2020年後轉任蘇巧慧立委國會辦公室文宣主任。翁世豪對於媒體創意、文宣規劃等工作經驗豐富，未來將借重他的專長，協助民進黨推動政黨形象與社會溝通之工作。