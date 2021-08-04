高端疫苗批號掌握進度？陳時中：10批檢驗中、8批待補件

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不過陳時中也透露，需要補件的原因是任何問題都有，他自己無法分辨得很清楚，食藥署只要發現跟原來報告有差異，就一定會要把狀況弄清楚，目前對於影響的數目他不是很清楚，只知道有這些批數需要補件，基本上都是在檢驗過程中有需要被釐清的問題的而已。他預估，高端待檢驗的疫苗最快可能在八月下旬就有機會完成，屆時應會有50至60萬劑的疫苗可施打。
有鑒於國內疫苗供給仍然短缺，年輕人也遲遲打不到疫苗，陳時中表示，有符合檢驗合格、封緘到一定的量就會開始來打，他預計時間大概不會拖太久；媒體再追問那是否可以當作第三劑來施打，增加對新冠病毒變異株的保護力？陳時中則說，專家的意見都尊重，只是最後都還需要達到專家的共識，才能夠讓整體施打計畫做得更完整，至於先前在七月中旬提到18歲族群可望在三週後就可以打到疫苗，那只是個預估值，基本上還是要看疫苗的到貨量，他們當然也希望能盡快讓年輕人可以打得到。
另外針對前台北市長郝龍斌於今日上午，前往台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行衛福部對高端疫苗的緊急授權處分，陳時中對此回應個人法律權益相關他們還是尊重，但他認為若自己不打就不要打，不要還去呼籲別人不要打，因為有些人還要打。
而外傳高端在國外做三期臨床的受試者可拿到30萬的補助金，但台灣受試者卻只有6000元一事，陳時中說他並不了解費用，因為這中間沒有跟指揮中心、衛福部作申報，那可能是整體平均算下來的個人費用，不是拿到的金額，而是包括檢驗費用等等的，但詳細的狀況他不是很清楚。
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