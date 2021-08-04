高端疫苗批號掌握進度？陳時中：10批檢驗中、8批待補件

國內疫苗廠高端疫苗日前通過食藥署的緊急使用授權（EUA），26萬劑昨日完成檢驗封緘，但專家審查會議過程、批號不連貫飽受外界質疑，指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，其中4批檢驗封緘、10批還在檢驗中，另8批要求廠商補件相關資料中。

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中央流行疫情指揮中心今日下午召開記者會，會上針對高端疫苗相關疑問作出說明。陳時中首先表示，

高端疫苗幾批送審跟大眾利益關係不大

，高端疫苗有8批要求廠商補件，是因為不管藥物或疫苗上，只要食藥署有任何疑問，都需要請廠商提出資料說明，不會因為資料不全或有疑問就放著不管，一定會打破砂鍋問到底，用到正確才行。

不過陳時中也透露，需要補件的原因是任何問題都有，他自己無法分辨得很清楚，食藥署只要發現跟原來報告有差異，就一定會要把狀況弄清楚，目前對於影響的數目他不是很清楚，只知道有這些批數需要補件，基本上都是在檢驗過程中有需要被釐清的問題的而已。他預估，高端待檢驗的疫苗最快可能在八月下旬就有機會完成，屆時應會有50至60萬劑的疫苗可施打。

有鑒於國內疫苗供給仍然短缺，年輕人也遲遲打不到疫苗，陳時中表示，有符合檢驗合格、封緘到一定的量就會開始來打，他預計時間大概不會拖太久；媒體再追問那是否可以當作第三劑來施打，增加對新冠病毒變異株的保護力？陳時中則說，專家的意見都尊重，只是最後都還需要達到專家的共識，才能夠讓整體施打計畫做得更完整，至於先前在七月中旬提到18歲族群可望在三週後就可以打到疫苗，那只是個預估值，基本上還是要看疫苗的到貨量，他們當然也希望能盡快讓年輕人可以打得到。

另外針對前台北市長郝龍斌於今日上午，前往台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行衛福部對高端疫苗的緊急授權處分，陳時中對此回應個人法律權益相關他們還是尊重，但他認為若自己不打就不要打，不要還去呼籲別人不要打，因為有些人還要打。

而外傳高端在國外做三期臨床的受試者可拿到30萬的補助金，但台灣受試者卻只有6000元一事，陳時中說他並不了解費用，因為這中間沒有跟指揮中心、衛福部作申報，那可能是整體平均算下來的個人費用，不是拿到的金額，而是包括檢驗費用等等的，但詳細的狀況他不是很清楚。

▲中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布最新疫報，新冠疫苗本土感染爆發，累計確診14414例。（圖／NOWnews製表）