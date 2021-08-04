數位力發威！永慶房產加盟三品牌上半年業績增4成

永慶房產集團加盟事業好消息不斷！繼6月底挹注7,000萬元經費，推出「戰勝疫情積極轉型」贏家方案，力挺加盟店數位轉型。7月中全新加盟品牌「永義房屋」正式上市！8月3日永慶房產加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產再交出上半年漂亮績效，總成交金額突破2600億、較去年同期成長近4成，112億店總業績和32億聯賣業績也分別有4成4和6成的增幅，帶動單店平均業績突破1300萬元、成長近3成。





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除此之外，今年上半年永慶房產加盟三品牌全台新展店超過110店，以平均2天開出1間店的速度，帶領店數市佔直逼4成(註)，在全台19縣市穩居店數市佔第一，房仲第一品牌永慶不動產邁向500店、社區專家第一品牌有巢氏房屋衝刺400店、加盟前四大品牌台慶不動產邁向300店，持續拉大與其他品牌的差距。





永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，面對多變的外在環境，永慶加盟三品牌超前部署，打造了一個「經紀人不用到店，也能服務客戶」的作業環境，將科技融合房仲產業，強化加盟房仲的數位能力，包括銷售、開發、聯賣、客戶服務等功能，全部整合進〈行動智能經紀人APP〉中，更串聯系統平台，搭配即時的市場趨勢分析和經營策略，帶領永慶房產加盟三品牌創新績效紀錄。





數位科技工具助快速回穩 聯賣業績年增6成

雖5月、6月遇上疫情三級警戒，但集團在即時應變的策略下仍可快速回穩，延續第一季成長動能，交出亮眼成績單。永慶房產加盟三品牌上半年成交件數2.2萬件，較去年同期成長25%，聯賣業績突破32億元，較去年同期成長6成，帶動加盟三品牌單店平均業績突破1300萬元，較去年同期增加3成之多。





永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，因為傳承直營體系成功經驗，永慶房產集團早在2002年就開始佈局網路和創新科技，整合集團資源、持續優化數位工具和系統平台，加上落實「一人委託、千店聯賣、萬人銷售」的服務精神，買賣雙方可以有更多選擇，經紀人也透過友店攜手合作，替更多的客戶圓滿成家。





▲永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出加盟品牌超前部署數位科技，面對疫情能快速回穩，創造佳績。（圖／永慶房產集團提供/照片為三級警戒前拍攝）

選對加盟品牌 開創事業新高峰

莊志成總經理分享，集團致力為消費者打造一個「公平的房產交易平台」，而加盟總部則積極為店東長建構一個「共享成長的經營環境」！透過系統平台和數位工具、深度聯賣、成功心法分享、市場趨勢與應變策略即時提供，還有上百堂線上課程、房仲經營管理師等實體課程，不僅培育新血、持續強化專業實力，也幫助店東長即時調整經營方向，疫情下逆勢成長。





展望後市，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產將帶著上半年的好成績持續邁進，並攜手台灣加盟房仲生力軍永義房屋，布局全台服務版圖！也邀請想要深耕台灣房仲產業的各界菁英，創業加盟、團結發展，共同擦亮「台灣房仲第一品牌」的招牌。



