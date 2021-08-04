數位力發威！永慶房產加盟三品牌上半年業績增4成

永慶房產集團加盟事業好消息不斷！繼6月底挹注7,000萬元經費，推出「戰勝疫情積極轉型」贏家方案，力挺加盟店數位轉型。7月中全新加盟品牌「永義房屋」正式上市！8月3日永慶房產加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產再交出上半年漂亮績效，總成交金額突破2600億、較去年同期成長近4成，112億店總業績和32億聯賣業績也分別有4成4和6成的增幅，帶動單店平均業績突破1300萬元、成長近3成。
除此之外，今年上半年永慶房產加盟三品牌全台新展店超過110店，以平均2天開出1間店的速度，帶領店數市佔直逼4成(註)，在全台19縣市穩居店數市佔第一，房仲第一品牌永慶不動產邁向500店、社區專家第一品牌有巢氏房屋衝刺400店、加盟前四大品牌台慶不動產邁向300店，持續拉大與其他品牌的差距。
永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，面對多變的外在環境，永慶加盟三品牌超前部署，打造了一個「經紀人不用到店，也能服務客戶」的作業環境，將科技融合房仲產業，強化加盟房仲的數位能力，包括銷售、開發、聯賣、客戶服務等功能，全部整合進〈行動智能經紀人APP〉中，更串聯系統平台，搭配即時的市場趨勢分析和經營策略，帶領永慶房產加盟三品牌創新績效紀錄。
數位科技工具助快速回穩 聯賣業績年增6成
雖5月、6月遇上疫情三級警戒，但集團在即時應變的策略下仍可快速回穩，延續第一季成長動能，交出亮眼成績單。永慶房產加盟三品牌上半年成交件數2.2萬件，較去年同期成長25%，聯賣業績突破32億元，較去年同期成長6成，帶動加盟三品牌單店平均業績突破1300萬元，較去年同期增加3成之多。
永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，因為傳承直營體系成功經驗，永慶房產集團早在2002年就開始佈局網路和創新科技，整合集團資源、持續優化數位工具和系統平台，加上落實「一人委託、千店聯賣、萬人銷售」的服務精神，買賣雙方可以有更多選擇，經紀人也透過友店攜手合作，替更多的客戶圓滿成家。
選對加盟品牌 開創事業新高峰
莊志成總經理分享，集團致力為消費者打造一個「公平的房產交易平台」，而加盟總部則積極為店東長建構一個「共享成長的經營環境」！透過系統平台和數位工具、深度聯賣、成功心法分享、市場趨勢與應變策略即時提供，還有上百堂線上課程、房仲經營管理師等實體課程，不僅培育新血、持續強化專業實力，也幫助店東長即時調整經營方向，疫情下逆勢成長。
展望後市，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產將帶著上半年的好成績持續邁進，並攜手台灣加盟房仲生力軍永義房屋，布局全台服務版圖！也邀請想要深耕台灣房仲產業的各界菁英，創業加盟、團結發展，共同擦亮「台灣房仲第一品牌」的招牌。