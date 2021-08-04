COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

竹縣汾陽堂、公園完工開放 東興圳景觀再升級

▲新竹縣東興圳整體景觀再造計畫第二期工程已完工，汾陽堂仍保留古色古香樣貌。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣東興圳整體景觀再造計畫第二期工程已完工，汾陽堂仍保留古色古香樣貌。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-08-04 16:03:54

新竹縣政府表示，東興圳整體景觀再造計畫第一期工程年初完工，多樣生態和水圳風貌大受歡迎，第二期工程汾陽堂、公三公園和民俗公園近期克服疫情缺工缺料影響，在7月底順利完工並驗收，目前已開放民眾使用，最新完工的3個區域呼應傳統建築設計並保留豐富植栽，結合一期水圳公園成為完整休憩空間，縣長楊文科誠摯邀請鄉親來這裡走一趟，好好放鬆心情，同時感受東興圳的歷史文化軌跡。

我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣長楊文科指出，東興圳過去是農業社會重要的灌溉水圳，隨時代和社會變遷已不具原本功能，但留下的水圳和綠帶，成為城市發展下難得的珍貴綠地。一期工程年初已完工開放，獲得民眾好評，很高興接續的二期工程，克服疫情期間缺工、缺料的衝擊，順利如質完工，一、二期串聯形成優質休憩空間，相信會受到民眾歡迎。

新竹縣政府工務處指出，東興圳整體景觀再造計畫第二期接續工程，自109年12月底啟動接續工程內容檢討，除趕辦招標，也祭出限期完工策略，雖途中因疫情持續升溫，且發布疫情警戒至第三級，面臨缺工、缺料問題，導致工率不佳，幸好靠著廠商和縣府各單位通力合作，終於在7月4日順利完工、7月26日驗收完成，目前已開放民眾使用。

全新完工的二期工程以汾陽堂、民俗公園及公三公園等區域景觀營造為主，為保存過去農業水利設施的紋理，僅將水圳改以人工砌石堆疊，盡量維持水圳原始風貌。汾陽堂則改善入口廣場地坪及人行道，讓鄰近的興隆國小有安全的通學步道。民俗公園則於水圳旁設置步道及綠帶，增加人與水的親近關係，公三公園設置步道、平台、棚架，並以水井、水閘門調節水圳水位，還有水循環系統增加水圳淨化功能。3個區域皆大量種植草皮綠化，打造舒適的休閒環境。

工務處表示，工程耗費5900萬元，其中客委會補助4956萬元，縣府自籌944萬元，面臨缺工缺料環境，又得如質如期完成，實在是一大挑戰。這次工程嚴格控管營造廠商備料進度及分料場供貨，並要求調派工班支援，在面對嚴峻疫情並落實防疫措施下，仍順利完工，提供民眾最優質的休閒綠帶。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.56%6.44%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.47%79.53%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.58%37.42%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀