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台鐵募車勤服務員　多益要550薪水只給2萬5

▲台鐵局召募EMU3000城際列車的車勤服務員，薪資只給2萬5。（圖／台鐵局提供）
▲台鐵局召募EMU3000城際列車的車勤服務員，薪資只給2萬5。（圖／台鐵局提供）

記者張志康/綜合報導

2021-08-04 16:17:49｜2021-08-04 16:18:20

台鐵今（4）日宣布，因應新購自強號列車EMU3000首列已於7月底抵台，將召募20名車勤服務員，條件須大學以上學歷，且英文檢定中級、多益550分以上。不過，該公告上網後，隨即遭民眾譏嘲：「如此低薪，難怪永遠無法進步。」

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台鐵表示，EMU3000新自強號首列車已於110年7月底抵台，設計理念首重安全節能，而車身外觀則以「Silent Flow-靜謐的移動」為概念，每列車都有一節商務車廂，提供更優質的服務。為配合新車陸續上線營運，舉辦車勤服務員甄選正取20名，備取40名，錄取人員為餐旅服務總所自僱人員，未來從事列車上各項播音、巡視車廂、防疫、安全維護宣導及售貨，協助維護列車安全等車勤服務等相關業務。

台鐵指出，車勤服務員的資格條件須滿足大學以上學校畢業並具有英語能力全民英檢中級、多益550分以上（或相當等級合格者），或日語能力檢定（舊制3級、新制Ｎ4）。

台鐵也在公告中明列，車勤服務員基本月薪約新台幣25,380元以外，另有車勤勞務酬給、售貨勞務酬給、最高級列車勞務酬給、年終工作獎金、考核獎金等，並提供異地過夜住宿，享有勞保、健保、提繳勞工退休金等諸多福利事項。

不過，該公告上網後，台鐵局臉書專頁就有不少民眾譏嘲台鐵試圖用勞基法的最低工資聘用大學畢業且有英語或日語技能的員工，難怪永遠無法進步。

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