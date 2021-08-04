多數藍委倒戈挺朱立倫　江遭昔日戰友批「砸青壯派招牌」

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林為洲指出，朱立倫在競選宣言中提出國民黨要改變、團結、無私，針對朱提出「2022選戰策略小組」，他給予高度支持，選舉逼近，其他政黨早已啟動內部整合與協商，藍營應該及早部署。
林為洲強調，雙方應提出改革方案願景，用政策吸引黨員支持，讓藍營再起，可以藉由辯論來競爭，甚至樂見檯面上的彼此批評，畢竟直接點出問題才會進步，檯面下的攻堅、放話就要少一點，來一場君子之爭。
一名南部青壯派立委則指出，江啟臣雖有現任優勢，但過去這段時間國民黨支持度毫無起色，團隊風格也喜好跟風，錯失很多議題先機，顯示他能力不足以帶領國民黨。
該立委強調，黨員對青壯派有很大的期許，江啟臣當初打著青壯派招牌做事，但在改革、議題操作失誤、民調低落等問題，責任卻頻頻往外推，很多困難是江在上任前就清楚的，但這一年半，沒有人扯後腿、沒有人阻攔，江團隊卻親手把青壯世代招牌砸爛。
除此之外，該青壯派立委說，江啟臣身邊的人誠信備受質疑，曾答應朱立倫、林為洲、連勝文的事情，事後卻自行一筆勾銷，前段時間更傳出，廖了以端出不分區立委提名權，拉攏地方年輕議員，但給出的名額卻遠超出實際上能提名的人數。
不過，他也指出，朱立倫過去確實有污點，包括換柱、帶職參選、部屬貪汙等事件，但經過很長一段時間沉潛、走訪基層、傾聽各行各業聲音，更為了黨主席選舉，全國跑了3輪以上，才敢出來宣布參選，即使過去有缺點，但大家還是會給他機會，也只他「喊得動」大家。
這位立委也判斷，最終關鍵力量仍掌控在3萬自主黨員的手上，其中2萬會判斷風向決定投誰。至於其他票源，就目前打聽、估算都已傾向朱立倫。
另一位北部資深立委表示，過去一年半江啟臣被期待做出大破大立的改革，但畢竟在野資源有限，又遇疫情亂流，確實在聲量上被民進黨掌握，江啟臣被支持者、黨員認為表現不足，若江沒有一定要在2022、2024選舉中擔任要角的話，沒有一定要扛這一局，未來的路還很廣，他也有立委職位，若沒有非要當黨主席不可的理由，都還有協商空間。
該立委認為，朱立倫目前沒有其他角色，以專職黨主席身份接任，是黨員普遍的心聲。他強調，朱立倫過去16年地方執政過程中，培養出龐大的團隊人才，歷練完整度更是國民黨此次在檯面上、下人物來說最為完整，應給予朱立倫發揮機會。
一名資深黨員、不分區立委則認為，江啟臣有三條路，第一、選到底，但若差距太大，恐怕縮短政治生命；第二、登記後不選，若後續支持度仍拉不起來，中途棄選仍可為未來保留實力；最後一條路是不登記，看清局勢，以達成階段性任務結束黨主席之路。
該立委表示，江啟臣有現任主場優勢，尤其組發會、各地主委都是他指派的，年齡也相對年輕，擁有年輕黨員支持度，但影響力不大；他劣勢在於這一年半似乎沒有大幅拉起政黨支持度，且過去歷練短，不是黨內重量級人物，未來2022、2024難以佈局，恐連黨內協調、初選都搞不定。
他指出，反觀朱立倫行政歷練非常完整，各地人脈綿密，擁有黃復興、郝龍斌及北至南各大地方派系幾乎支持，過去挺江的彰化謝家也尚未表態，誰勝誰負，情勢已經趨向明朗。
另一名女性不分區立委表示，朱、江都是人才，過去這一年半，江啟臣對黨務盡心盡力，的確辛苦，但自疫情爆發民進黨的缺失、批評，最終無法轉移至國民黨的支持上，民眾黨坐收紅利，黨主席選舉也被打亂期程，黨員危機感爆表。
她說，朱立倫這次出馬結合不同勢力，連、韓都願支持，拿出破釜沉舟態度，明確將目標放在明年縣市長選舉，承諾負起全責，接下來的2024，願做無私黨主席。朱、江做過類似的陳述，但是針對曾是藍營支持者的人，需要更強力的領導者，才願意歸隊。
也有立委替江啟臣抱屈，他指出疫情期間，江啟臣數回合議題攻防與行動，被溫和派選民質疑荒腔走板，另一側的深藍支持者則批評他軟弱無聲量，讓江陷入兩難；同樣的，再改革國民黨的路上，也面臨黨內改革派與守舊派的思維拔河。
該立委表示，去年國民黨大敗陷入困境，江啟臣勇敢接下主席之位，扛起重任。但是國民黨百年大黨的屬性，更加凸顯出江是國民黨有史以來最年輕、資歷最淺、最沒執政基礎的黨主席，且他本身人格特質也不是強硬領導者，黨與黨主席兩邊都要時間調適。他強調，江啟臣過去只要面對區域選民，現在要面對的是黨的歷史、文化與群眾，很難馬上轉換。
該立委強調，過去這一年多，江身邊的人都知道他非常努力，遇到非常多挑戰，面對號召力不足的質疑，江需要更多時間建立黨的發展與黨內威望，他也認為，江啟臣與黨團合作的協調性算良好，但不諱言的，江與縣市長、地方勢力的合作確實有待加強。
他表示，江啟臣一直以來都是走溫和路線的人，太低調被批評不夠強硬，但若試著強硬一點，另一派人馬立即質疑他走向激進，就目前國民黨病入膏肓的情況下，確實不適合作法太過強硬。