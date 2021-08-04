視察81期重劃區　林欽榮：滯洪池公園結合鳳凰山生態景觀

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81期重劃區重劃後提供可建築土地面積約28.78公頃，取得公園、綠地、廣場、停車場、道路等公共設施面積約20公頃，其中包括11.32公頃的公園綠地，市府將投入超過2.8億元的經費開闢建設。高市副市長林欽榮說，重劃區公共設施配置著重綠資源的整合與延伸，重劃區內規劃中的公十與公十三等二座公園，配合整體出流管制計畫，將以滯洪池公園為概念，調節區內降雨洪峰，肩負起滯洪功能。公園規劃概念延伸鳳凰山生態景觀，地景意象融入地方特色，並規劃休憩設施，提供社區交誼活動空間。林欽榮並表示，位在重劃區第三期之公九公園面積約4.73公頃，為重劃區內面積最大的公園，除設有防災滯洪池調節鳳凰山逕流，另將規劃共融遊戲場，並融入當地磚窯廠意象。
林欽榮於視察重劃工區時，指示工務局及水利局採「逕流分擔」與「出流管制」措施，共同分擔滯洪、蓄水責任，藉以提高土地整體耐淹能力，並採抽排式滯洪設施，以期在重要時刻也能100%發揮滯洪功能。工務局養工處也表示將配合未來瞬時強降雨之考量納入整體規劃，而第一工區公十及十三等兩座滯洪池公園有望於111年9月前完工，可優先開放供民眾使用。後續林欽榮也責成地政局及工務局積極辦理各項重劃工程及區內滯洪池之闢建，並確實將區內雨水排至滯洪池調節後，再分別經由重劃區之排水系統接入重劃區外之鳳林四路側溝及大寮區忠義國小前之忠義路處雨水箱涵進行排放，以期改善周遭經常淹水之情事發生，健全大寮地區整體發展。
地政局表示，為符合水土保持及環境影響評估等規定，本市地重劃工程須分三期施工，重劃工程於109年2月19日開工，總工期為753工作天，截至110年8月1日止，總工程預定進度37.01％，實際進度37.47％，其中第一期工區進度為87.25%，第二期工區進度為20.41%，第三期工區目前正進行地上物查估補償作業，地政局將持續積極辦理各項重劃工程，希望最快能在112年完工，以健全大寮區之整體開發。