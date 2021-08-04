「疫苗作為沒辦法說服我！」柯文哲砲轟民進黨不顧人命

國產高端疫苗在取得緊急授權（EUA）前，就送交產品至食藥署檢驗，引發外界疑慮，衛福部長陳時中表示，主要是希望疫苗獲得EUA後儘快交貨，所以藥品檢驗流程或過去不同，還說「做蛋糕都有失敗的風險，何況是做高科技產品。」對此，台北市長柯文哲今（4）日痛批，做蛋糕做壞，了不起拉肚子，但疫苗打下去會有副作用，民進黨在疫苗的所做所為，沒有辦法說服他。

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北市府今日下午舉行防疫記者會，媒體詢問高端疫苗EUA疑慮，柯文哲表示，疫苗這件事情不曉得怎麼講，做蛋糕做壞了了不起拉個肚子就算了，疫苗就是打下去到人體裏面有副作用，更何況還牽涉到有沒有效果等問題，終究台灣還是要跟世界接軌，將來出國一定會用疫苗護照，「不是醫學界的人士不懂就算了，我們看得懂的人就更加憤怒！」

柯文哲指出，聽到陳時中說「你不打還有別人要打」，他認為執政不能那麼傲慢，EUA是緊急授權，用在疫情很嚴重又沒疫苗，「人家就在問，疫情很嚴重沒有疫苗，是誰讓大家沒有疫苗可以打的，為什麼台灣會沒有疫苗可以打？為什麼一定要逼大家用高端？老百姓也不是傻瓜，大家也看得出來」。

柯文哲表示，實在是無法理解，有必要硬幹到底嗎？「我認為這件事情，以後會記在民進黨政府一筆很嚴重的帳，會記在老百姓心中，你到是有沒有把人民的生命放在你的考慮裡面？」「到現在為止，民進黨在疫苗所做所為，沒有辦法說服柯文哲，沒有辦法說服我！」

針對前台北市長郝龍斌今日到台北高等行政法院提告，聲請停止執行衛福部對高端疫苗的緊急授權，並呼籲各縣市政府別打高端疫苗。柯文哲回應，這個不用他講老百姓也知道，疫情嚴重且沒疫苗，才需要緊急使用授權，為什麼會沒疫苗？全世界打超過30億劑疫苗，台灣在世界疫苗覆蓋率國家排行榜，比台灣差的國家大概只有撒哈拉沙漠以南的國家。

柯文哲表示，台灣在世界排名不應當是這樣，如果一個高端馬上給EUA，從鴻海創辦人郭台銘要買BNT疫苗，講到現在要拖多久？這些都沒辦法說服老百姓，這些是激起民怨而已，無法理解到底民進黨在想什麼，為什麼在這個事項這麼堅持，到底發生什麼事？他無法理解。