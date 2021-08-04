武漢再現本土疫情展開大規模篩檢　居民憂封城瘋搶糧

中國近日新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，與江蘇南京關聯的確診案例已經擴散至多個省份，就連2019年最先爆發疫情的武漢也再度出現本土疫情，多個社區實施封閉管理，居民不得隨意外出，一千多萬居民全都需要接受病毒檢測。在去年經歷過疫情失控的武漢居民，擔心再一次實施封城管制，紛紛到超市搶購食品。





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綜合中媒報導，去年疫情期間，武漢在經過了76天的嚴格封城措施，從5月中旬之後聲稱達到了「清零」。但隨著Delta變種病毒攻破南京祿口機場之後，疫情快速擴散，更延燒至武漢，3日通報出現本土病例後，被迫再度採取嚴格措施，湖北進入戰時狀態，武漢也對超過1100萬居民進行核酸檢測，部分被認為高風險的社區也已經採取封閉式管理，只能進不能出。





▲武漢再度出現本土案例，當局對超過1100萬居民進行核酸檢測。（圖／美聯社／達志影像）

《自由亞洲電台》報導，在網路上可以看見多張照片顯示，武漢的超市裡，許多雞蛋、冷凍食品以及蔬菜被搶購一空，貨架上空空如也。一名武漢當地民眾張先生表示，已經有十多個社區被封鎖，疫情引發市民恐慌，民眾擔心再度實施封城措施，紛紛搶購食品儲存。張先生指出，「買東西的人特別多，東西一下子就賣光。這一次大家都相當警惕，因為武漢市的人經歷過去年疫情，都非常有經驗，現在地鐵車廂裡都沒有人坐了。」





▲▼擔心再度實施封城措施，武漢市民紛紛搶購食品，貨架都被搶購一空。（圖／美聯社／達志影像）

根據中國國家衛生健康委員會官網在4日時公布的數據，中國過去一天內新增了96例確診，其中有71例本土病例，涉及7個省份。江蘇、河南與雲南的部分地區納入高風險地區。而上海有已經完成接種新冠疫苗的機場員工被確診。因為這次出現的確診者以及無症狀感染者中，有一部分的人都已經接種中國疫苗，因此中國疫苗能否對抗Delta或其他變種病毒，受到外界注目。









