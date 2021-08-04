顏寬恒辭副祕　張博洋諷：心有其他算計的計畫通

國民黨副秘書長顏寬恒今天宣布「在黨主席改選的前夕，寬恒決定歸還黨職，把全部心力放回故鄉」

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張博洋說，顏寬恒在2020年一月敗選，三月在主席江啟臣的拔擢下，以國民黨最痛恨的「敗選者聯盟」之姿，榮升黨中央副秘書長，而國民黨主席選舉時間是九月中，選完之後新主席與新團隊將接手台中罷免案這顆當初錯估情勢的燙手山芋，也就是說，不管誰當選，顏寬恒都不能得罪。

張博洋認為，國民黨在美國大選時告訴我們，押寶不能只壓一邊，顏寬恒身為副秘書長，當然不會忘記這個道理，一邊是未來可能的黨主席，一邊又是拔擢自己的現任主席，看來只有把「與鄉親並肩」這種拖台中人下水的理由扛出來，才可以從朱江之爭脫身，照理說，台中藍營鄉親當然是比較挺台中出身的江啟臣，顏寬恒此刻請辭跳船，不就擺明了心有其他算計嗎？

張博洋批，顏寬恒去年接任副秘書長時，對江啟臣說「在這個時刻國民黨必須放下一切、團結一致，因此也義不容辭答應出任國民黨副秘書長一職，貢獻一己之力」，遙想當時，審視此刻，寬恒的心中只有自己的一切，至於當初說好的團結，「你們先選完主席吧」。