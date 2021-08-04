黃添成伉儷捐車助消防 義消議員陳凱榮同感欽佩

新竹縣政府消防局日前在該局第一大隊竹北分隊辦理消防救災車捐贈典禮，由竹北義消顧問黃添成伉儷代表致贈；也是竹北義消分隊一份子的縣議員陳凱榮說，黃添成伉儷的善行義舉，令人敬佩，讓身為竹北義消一份子的他感動不已，與有榮焉！





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新竹縣長楊文科表示，非常感謝黃添成先生善心不停歇，再次捐贈助消防，讓竹北消防分隊如虎添翼，謝謝他無私的貢獻，讓消防資源更加全面，共同守護縣民安全。





陳凱榮說，黃添成先生本著奉獻愛心、回饋社會精神，從年輕即已加入竹北義消協助執行救火行列長達30餘年，現因年事已高進而退居幕後擔任竹北義消顧問一職，熱心公益的黃添成先生過去也曾自掏腰包捐助過新竹市消防局救護車，今年亦利用自身多年積蓄添購1輛多功能四輪傳動皮卡救災車給竹北消防分隊。





本次捐贈的救災車為TOYOTA HILUX 2755CC四輪傳動皮卡5人座柴油救災車，車輛性能除馬力強大外，亦具有拖船功能，對於執行竹北市熱門景點新月沙灘戲水救溺案件，或尖石鄉、五峰鄉山難搜救案件皆能勝任，可強化分隊的防溺、山搜等救災能力，對於災害現場救援如虎添翼。





消防局局長孫福佑表示，竹北市人口數已達20萬市民，顯見竹北地區人口密集，竹北消防分隊常常執行各種包羅萬象的為民服務工作，有這輛救災車的加入對強化消防的救災能力助益良多，非常感謝黃添成賢伉儷的善行義舉，除其自身長期投入救火行列值得敬佩，亦慷慨解囊做公益，消防局必愛惜善用民間捐助的各項資源，持續且積極強化救災能力，以守護縣民生命財產安全。



