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瓦斯工程意外　中市府開罰欣中天然氣30萬

▲台中市中區進行管線工程時，5名工人疑似吸入過量沼氣昏迷，市長盧秀燕趕赴醫院關心傷者狀況(圖／市政府提供2021.8.4)
▲台中市中區進行管線工程時，5名工人疑似吸入過量沼氣昏迷，市長盧秀燕趕赴醫院關心傷者狀況(圖／市政府提供2021.8.4)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-04 16:58:51

欣中天然氣公司5名工人今(4)日於中區進行管線工程時，疑似吸入過量沼氣昏迷，台中市消防局獲報後立即送醫搶救，目前5位傷者均已恢復心跳。市長盧秀燕得知消息後，立即趕赴醫院關心傷者狀況，指示勞工局徹查雇主與工作環境的疏失，全力協助災害救助。針對工地未落實安全設施，勞工局已立即要求欣中停工改善，將依法開罰30萬元。

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盧秀燕今前往中國醫藥大學附設醫院急診部探視受傷工人，關心目前醫治狀況，聆聽傷患家屬心聲並逐一慰問；她也請勞工局長張大春立即著手了解工安意外原因，並儘力協助後續災害救助事宜。

盧秀燕表示，初步了解該工程為欣中瓦斯的管線工程，受傷的5位勞工分別屬於欣中瓦斯專職員工及承包商，工作中不幸發生意外，已分送3所醫院緊急搶救，中國附醫3位、部立台中醫院1位、澄清醫院1位，感謝醫院全力搶救，市府將徹查事故原因。

針對送往中國附醫3名傷患的醫療搶救狀況，中國附醫院長周德陽說，3名傷患到院時，其中1名已無心跳、為OHCA狀態；另2名有心跳但意識不清。經過搶救後，3名傷患狀況已較穩定，心跳及血壓已恢復正常。初步研判傷患疑似吸入過量沼氣導致昏迷，醫師已為傷患注射解毒劑，將使用高壓氧進一步治療；另送往其它醫院的2名傷者經搶救也已恢復生命徵象，將全力救治。

勞工局長張大春指出，經勞動檢查處派員檢查，初步判斷該單位未依「職業安全衛生法」相關規範落實安全設施，包括未先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災爆炸等危害，並訂定危害防止計畫。

此外，該單位也未於作業前確認氧氣及危害物質濃度，並於作業期間採取連續確認措施，同時也未設置適當的通風換氣設備，並確認維持連續有效運轉，已分別違反職業安全衛生設施規則第29條之1、第29條之4、第29條之5等規定，市府已要求欣中停工改善，將處30萬元罰鍰。

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