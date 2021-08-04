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空軍幻象機迎接奧運選手惹議　柯文哲：當作訓練項目就好

▲空軍三型主力戰機中，以幻象2000維護費用最為高昂。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲空軍三型主力戰機中，以幻象2000維護費用最為高昂。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-04 17:15:41｜2021-08-04 17:16:28

中華羽球代表隊今（4）日下午凱旋歸國，蔡英文總統指示空軍將派遣幻象2000伴飛選手搭乘的華航班機，並在途中施放熱焰彈歡迎，但卻引發把空軍當啦啦隊、影響空軍戰訓本務、花費上百萬油料費作秀疑慮。對此，台北市長柯文哲表示，把它當作空軍訓練項目這樣想就好。

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北市府今日下午防疫記者會上，媒體詢問是否會提高奧運得牌國手獎金？柯文哲表示，台灣可以在奧運拿獎牌當然高興，但做事情要有長遠規劃，像台北市就先花1.5億作基層訓練經費，譬如要做移地訓練、聘請外國教練等，更重要的是，當我們替得獎選手歡呼的時候，要想想沒有得獎的選手，更重要是得獎者身後的教練、運動防護員也要考慮。

柯文哲認為，能夠得獎當然很好，但很多事情是長遠規畫更重要，如果台灣要讓運動員在台灣能好好生活，更重要的是可長可久的運動場業，整套系統作起來。奧運結束北市會做一個更長遠的規劃，他也再次強調，「不應當戶籍不一樣，領的獎金不一樣」，這實在很奇怪，正常國家不應該這樣。

針對空軍派出幻象2000戰機迎接奧運國手搭乘的華航專機，遭質疑把空軍當啦啦隊、影響空軍戰訓本務，柯文哲對此緩頰表示，有時候得獎大家高興，就像得獎放個煙火，不用太嚴肅，平常看藍綠打口水戰，至少在奧運看運動選手讓他很療癒。



 

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