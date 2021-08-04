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小S玩完了？陸經紀人揭「辱華下場」　曝她最後挽救關鍵

▲小S玩完了？陸經紀人揭「辱華下場」，曝她最後挽救關鍵。（圖／小S臉書）
▲小S玩完了？陸經紀人揭「辱華下場」，曝她最後挽救關鍵。（圖／小S臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-04 17:08:20｜2021-08-04 17:10:59

近來中華隊在東京奧運表現亮眼，目前奪下2金4銀和5銅，藝人紛紛發文祝賀之餘，小S卻因在社群平台上，高調邀請「國手」到家吃飯，遭大陸網友質疑是在搞分裂、辱華，先前許多與小S合作的大陸品牌也趕緊切割，宣布已和她終止合作。事件持續延燒，小S在痛失代言後幾乎無聲無息，未出面做出具體回應，就有大陸經紀人直言，小S這次在大陸市場是真的玩完。

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名嘴粘嫦鈺昨（3）日在節目《這！不是新聞》坦言自己已經問過部分大陸經紀人和公關公司，直言小S這次是真的「玩完」了，因為今年東京奧運戰況激烈，小S卻直呼「國手」2字，再加上大陸政府對於台灣藝人立場的標準十分嚴苛，不容許有模稜兩可的空間，而小S鬧出這麼大的事件後，又未在第一時間出面表態，讓許多大陸經紀人都替她捏把冷汗。此外，粘嫦鈺也強調，大陸經紀人表示若小S至今還不出面止血、繼續神隱，在大陸的名聲會更加嚴重，還有可能波及到家人。

▲粘嫦鈺認為小S若繼續神隱，可能會波及到家人。（圖／《這！不是新聞》Youtube）
▲粘嫦鈺透露大陸經紀人對小S的看法。（圖／《這！不是新聞》Youtube）
不過小S的姊夫汪小菲似乎看不下去，今天透過微博替她發聲：「認識她們10幾年了，和我回到北京去山東老家看親戚，日常我們在家裡的對話，她們真的是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人，這麼多年做了、說了很多！」也強調小S日前之所以會回應媒體想要靜一靜，是因為她剛打AZ疫苗，副作用太大需要休息，才會說想要先暫時冷靜。

▲汪小菲發文挺小姨子。（圖／搜狐娛樂微博）
▲汪小菲發文替小S解釋。（圖／搜狐娛樂微博）
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