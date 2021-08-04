醫護優先完整接種　高市府既定疫苗政策

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高適衛生局指出，高雄市第一類(含醫事人員)人員接種第二劑疫苗管道目前除了有23家專責醫院直接造冊施打及以機構為單位整合內部所有職類人員透過兩醫師公會表單造冊登記排程施打外，還有依中央疫苗預約系統登記預約及媒合合約醫療院所排程接種等4種疫苗接種施打方式。
高適衛生局也提出數據證明並無要求醫護人員暫緩施打疫苗，根據統計，過去一週每日醫事人員接種第二劑人數AZ約為200人、莫德納約為30-40人，過去一週合約醫療院所平均單日庫存量AZ疫苗30,220劑、莫德納3,220劑，截至8月3日中午截止高雄市第一類(含醫事人員)人員82,059人已接種第二劑20,179人，第一劑接種後屆滿10週完成接種第二劑者80%，兩劑完整接種率達25%並持續增加中。
衛生局表示，「疫苗涵蓋率」的計算乃是以接種劑次為分子、全人口數為分母，疫苗接種在不論醫護或其他市民身上都不會影響計算「疫苗涵蓋率」結果。衛生局強調醫療院所是社區防疫的最後堡壘，鼓勵醫護依上述管道踴躍接種，絕無要求「醫護第二劑暫緩」，對於此類企圖混淆與製造恐慌的不實消息定依法查辦。
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