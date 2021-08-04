東南亞三國選手奧運摘金！光榮歸國後將獲得哪些獎勵？

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除了政府獎金，兩人還將獲得許多來自民間的贈禮。選手拉哈育的家鄉蘇拉威西島（Sulawesi）首長就表示將送她5頭牛和一棟房子；而一間肉丸餐廳更提出讓兩人分別免費擁有一間餐廳分店的經營權。
菲律賓舉重女將狄亞士（Hidilyn Diaz）7月26日以總和224公斤成績，在女子55公斤級項目中拿下冠軍，創下菲律賓參加奧運97年來首面金牌的紀錄。《日經亞洲》指出，菲律賓政府依規定提供金牌得主1000萬披索（約新台幣559.7萬元）獎金，但由於狄亞士獲獎創下歷史紀錄，來自各界的贈款相當踴躍，因此實際金額遠超這個數字。
菲媒《Rappler》統計，截至8月2日，狄亞士將獲得總價約5250萬披索（約新台幣2939萬元）的獎金，贈款者包括菲律賓國內各個體育基金會、企業，就連總統杜特蒂和菲律賓眾議院副議長羅梅洛（Mikee Romero）都將自掏腰包贈送300萬披索（約新台幣168萬元）。此外，她還將獲得房產公司贈送兩套分別位於奎松市（Quezon）和馬尼拉的公寓、一輛13人座的旅行車、終生免費搭乘亞航、在特定餐廳終生免費用餐的優惠。
泰國跆拳道女將班妮巴·翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）在7月24日跆拳道女子49公斤級賽事中摘金，奪下泰國史上第一面跆拳道項目金牌，也是本次東京奧運第一座金牌。根據《曼谷郵報》，她將獲得來自政府的2000萬泰銖（約新台幣1681萬元）獎勵，並被政府選為體育及觀光大使。
《日經亞洲》指出，由於東南亞地區運動員較少有機會奪牌，許多人在平常訓練時更是難以維持生計，因此政府通常對獲獎者祭出較高的賞金。台灣在本次奧運前同樣未曾獲得過金牌，因此官方祭出的獎金也在世界名列前茅，僅次於喬治亞和新加坡；台灣金牌的獎金為新台幣2000萬元，銀牌為新台幣700萬元，銅牌為新台幣500萬元。