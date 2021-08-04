遠傳及亞太頻網共用案　公平會附條件通過

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公平會指出，本案為國內首宗電信事業間頻率與網路共用合作案，屬水平結合類型。亞太得以透過本結合，與遠傳共用3.5GHz頻段(3340MHz至3420MHz頻率)與網路，參進5G服務之競爭。在國內目前頻譜資源稀少的情形下，本案具有促進頻譜資源共享、節省經營成本、減少重複基礎建設之資源浪費、增加有限頻率資源的使用效能、促進服務品質提升及相關產業發展等整體經濟利益。
公平會進一步表示，依據遠傳與亞太協議內容，雙方除前述頻率及網路共用外，尚包括遠傳投資亞太50億元及取得亞太11.58%股份、擔任1席董事之合作事項。
公平會表示，經通盤考量水平結合申報案件的各項因素，並參酌產業與消費者保護主管機關、專家學者及競爭對手等各界意見，遠傳與亞太在頻率與網路共用的合作過程，有就5G業務營運事項交換訊息等聯合行為或為共同經營之疑慮。
另外，遠傳倘透過與亞太頻率與網路共用或持有亞太股份及擔任董事，參與亞太經營，會降低彼此競爭壓力，亞太推出促銷頻率或強度可能縮減，市場競爭程度將會降低，有促發共同效果形成之虞，而有減損國內行動寬頻服務市場價格競爭的疑慮；潛在競爭者因電信管理法相關規範不易即時參進市場，亦難對既有業者形成競爭壓力。
在這樣的疑慮下，公平會要求雙方參與結合事業不得透過3.5GHz頻段頻率與網路共用、持有股份或擔任董事等協議內容，就雙方之行動寬頻業務資費、終端設備補貼、行銷活動、客戶與帳務資料管理等營運事項為共同經營、委託經營、合作研商或交換資訊等行為。
另外，公平會也要求雙方應於實際結合之日起5年內，於每年7月1日前，提供監督小組組織圖、工作職掌分配及具體工作項目、小組成員名單及所屬公司部門，以及歷次會議紀錄(含與會成員名單及討論事項)以及亞太歷次股東會會議紀錄、歷次董事會會議紀錄等，供公平會備查。
公平會指出，雖不禁止本結合案，但呼籲業者合作範圍應限於申報結合內容，且不得從事共同經營或聯合行為，俾免違反公平法規定。