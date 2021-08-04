中市防疫會議 盧秀燕籲中央儘速核撥醫院紓困經費

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此外，由於國高中老師為準備開學，須提前整備，會接觸校園、學生等，等不及中央8月初配撥疫苗後才施打，因此包含台中有超過十個縣市已提前調撥疫苗讓國高中老師施打，希望中央還是要配還疫苗給已提前完成國高中老師施打疫苗的縣市。
盧市長說，有關疫苗混打政策，7月25日中央疫情指揮中心記者會表示，在衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議上，專家同意AZ疫苗可混打莫德納，市府呼籲中央早日開放執行。
今日防疫會議中，除針對國內外疫情及最新政策報告之外，各醫師公(協)會也在會中提出相關建議，大台中醫師公會理事長魏重耀及大台中市診所協會理事何鐘德均建議，中央預防接種專家會議已同意疫苗混打，但目前指揮中心尚未開放混打，盼早日開放執行，而針對快打站經費也建請中央儘速撥補。
另台中都診所協會理事長蘇主光則建議，疫苗合約院所每天接種的名單及耗用量在每天結束後上傳一次即可，可減少工作人員工作負擔。對此，衛生局長曾梓展表示，請醫療院所於每天晚上10點前上傳一次當天接種的名單及耗用量即可。
今天會議上，疾病管制署中區管制中心副主任柯靜芬、傳染病醫療網中區指揮官黃高彬、台中市各醫師公(協)會及市府各局處均派代表出席。