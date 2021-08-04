全台第一 抗疫女神賈永婕捐贈台南消防局影像式喉頭鏡

抗疫女神賈永婕暨上個月捐贈救命神器「HFNC（高流量濕化氧氣經鼻導管系統）」給全國多家醫療院所獲得廣大迴響後，此次又透過友人謝立韋護理博士得知面對到院前心肺功能停止（OHCA）病患如能即時執行氣管插管處置，即可有效提升患者存活率，因此捐贈8組影像式喉頭鏡予台南市政府消防局，消防局局長李明峯於今日下午代表受贈，且回贈生命之星獎座感謝賈永婕的善行義舉。





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賈永婕今日與老公王兆杰特地南下參加這場捐贈，她說疫情期間很多人封她是抗疫女神，但其實是她因為背後有很多神隊友、廠商，還有像謝立韋這樣能夠即時把第一線的需求反應出來的人。賈永婕說，這場疫情無人能置身事外，大家都是同一條船上的人，不應該有彼此。











其實一開始向賈永婕提出全國醫療院所需要HFNC的就是謝立韋，讓許多醫護人員和病人都因此受惠，也是發起這波抗疫物資募集的重要關鍵人物。現任衛福部台南醫院護理科主任的謝立韋，她表示她大膽的向抗疫女神賈永婕提出喉頭鏡的需求，在瞭解用途後，賈永婕也很迅速的答應了。有鑑於氣管插管是一項高風險飛沫傳染的處置，時值疫情期間，影像式喉頭鏡可以降低風險並使執行成功率提升，不僅保護出勤同仁的安全也有效提升患者存活率，實乃一舉兩得。謝立韋長期關注院前救護領域，並運用自身醫護背景，為出勤救護人員設想，並爭取資源，實質地造福消防弟兄。





▲台南市消防局局長李明峯回贈生命之星獎座感謝賈永婕的善行義舉（圖／記者陳諭申攝，2021,08,04）

消防局局長李明峯感謝抗疫女神賈永婕及謝立韋提升了消防局的院前插管裝備，並表示此次捐贈的8組影像式喉頭鏡將分別分配給台南市8支專責救護分隊使用。李明峯表示，雖然值此疫情期間，但院前救護的工作，消防局一樣全力以赴，現在有更好的裝備，能保護同仁，對市民來說更是一種福氣。









