東奧我國奪牌破紀錄　民進黨盤點台灣體育6大進步

台灣選手於東京奧運表現優異，截至今（4）日已奪下2金4銀5銅共11面獎牌，相當振奮人心。民進黨今日盤點2016年執政以來，台灣體育的「六大進步」，並表示，針對體育國手的訓練等，總統蔡英文上任後，就帶領執政團隊在制度、經費及環境等各方面給予選手們大力的支持，更針對東京奧運編列預算推出「黃金計畫」，讓選手接受專業的訓練，給予選手們全方面的支援。

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民進黨進一步說明「六大進步」內容，第一是「體育經費逐年增加」。自2016年民進黨執政開始，體育經費逐年增加，2016年時為近80億，2021年已有近134億。政府也提高運動發展基金預算至67.93億，讓有奪牌實力的項目或選手進行個人、團隊的專案培訓；另外也培育有潛力的青少年選手；爭取各項體育賽事來台舉辦國際競賽、會議的機會。

第二是「啟動2020年東京奧運會『黃金計畫』」。自2018年起，每年編列3億元，共12億元經費培訓黃金梯隊，實施專業個人化的訓練，此計畫共計38位選手，並均取得2020東京奧運參賽資格。

第三為「國訓中心軟硬體提升」。2016至2020年，完成國訓中心新建宿舍、餐廳、跑道、游泳池等設施；2020至2024年，第三期國訓園區計畫共編列63億元，持續優化國訓中心的環境，打造更優質的訓練設施跟場地。此外，從2016年開始擴大強化後勤能量，進駐碩博士級的運科人員、體能訓練師、運動防護員、物理治療師、運動心理師、運動營養師等。

▲蔡政府執政以來，致力優化體育選手住宿、訓練環境。（圖／民進黨提供）

第四是「選手退役職保障與協助」。協助優秀退役選手轉任運動教練，協助國家隊培訓工作，或是至各級學校、基層訓練站擔任運動教練、運動協會任職。

第五為「獎勵各級學校聘任專任運動教練」。為了提升各級學校運動競技水準，2021年編列2億元經費，更逐年增聘各級學校編制內專任運動教練。

第六是「修訂『有功教練獎勵辦法』」。2020年起，修訂「有功教練獎勵辦法」，將獎勵放寬到各項目，並大幅加碼奧運教練獎金，金牌獎金提高至500萬，銀牌從200萬增至300萬、銅牌也從100萬翻倍至200萬。

民進黨也說，本次東京奧運代表團創下史上最佳紀錄，蔡英文更指示國防部比照2018年亞運，由空軍伴飛，迎接台灣選手回國，表達政府與人民對於體育活動的支持，感謝所有奧運代表團這次優異的表現。

民進黨最後也表示，感謝本次東奧台灣選手的努力，讓台灣在世界上發光發熱。民進黨2016年執政以來，努力支持體育的發展，未來，政府更會持續投入資源，改善軟硬體設施，給台灣優秀選手最大的支持，讓選手更能夠可以心無旁騖出國打拚，讓世界看見台灣。