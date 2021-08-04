東奧我國奪牌破紀錄　民進黨盤點台灣體育6大進步

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第二是「啟動2020年東京奧運會『黃金計畫』」。自2018年起，每年編列3億元，共12億元經費培訓黃金梯隊，實施專業個人化的訓練，此計畫共計38位選手，並均取得2020東京奧運參賽資格。
第三為「國訓中心軟硬體提升」。2016至2020年，完成國訓中心新建宿舍、餐廳、跑道、游泳池等設施；2020至2024年，第三期國訓園區計畫共編列63億元，持續優化國訓中心的環境，打造更優質的訓練設施跟場地。此外，從2016年開始擴大強化後勤能量，進駐碩博士級的運科人員、體能訓練師、運動防護員、物理治療師、運動心理師、運動營養師等。
第四是「選手退役職保障與協助」。協助優秀退役選手轉任運動教練，協助國家隊培訓工作，或是至各級學校、基層訓練站擔任運動教練、運動協會任職。
第五為「獎勵各級學校聘任專任運動教練」。為了提升各級學校運動競技水準，2021年編列2億元經費，更逐年增聘各級學校編制內專任運動教練。
第六是「修訂『有功教練獎勵辦法』」。2020年起，修訂「有功教練獎勵辦法」，將獎勵放寬到各項目，並大幅加碼奧運教練獎金，金牌獎金提高至500萬，銀牌從200萬增至300萬、銅牌也從100萬翻倍至200萬。
民進黨也說，本次東京奧運代表團創下史上最佳紀錄，蔡英文更指示國防部比照2018年亞運，由空軍伴飛，迎接台灣選手回國，表達政府與人民對於體育活動的支持，感謝所有奧運代表團這次優異的表現。
民進黨最後也表示，感謝本次東奧台灣選手的努力，讓台灣在世界上發光發熱。民進黨2016年執政以來，努力支持體育的發展，未來，政府更會持續投入資源，改善軟硬體設施，給台灣優秀選手最大的支持，讓選手更能夠可以心無旁騖出國打拚，讓世界看見台灣。