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科興預防感染成效僅58.5%　智利研究：比輝瑞、AZ低

▲智利衛生當局最新研究結果顯示，中國科興疫苗在預防有症狀疾病上具58.5%成效（圖／美聯社／達志影像）
▲智利衛生當局最新研究結果顯示，中國科興疫苗在預防有症狀疾病上具58.5%成效（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-08-04 18:06:40｜2021-08-04 18:06:56

南美洲智利是全世界新冠肺炎（COVID-19）疫苗施打最快速的國家之一，目前全國已經有60%以上的人口接種至少一劑疫苗。智利衛生當局3日時表示，今年2月至7月數百萬人接種疫苗，結果顯示，科興疫苗（Sinovac）在預防有症狀疾病上具58.5%成效，輝瑞疫苗（Pfizer）和阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca）成效分別為87.7%和68.7%。

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根據《路透社》報導，智利從去年12月開始進行新冠疫苗接種計畫，目前已經為超過60%的人口接種疫苗，主要是使用中國科興疫苗。智利衛生當局大量為民眾施打疫苗，並且公布最新真實世界數據（real world data）。

智利衛生官員官員阿勞斯（Rafael Araos）3日在記者會上表示，在2月至7月期間民眾接種疫苗的結果顯示，中國科興疫苗在預防感染的有效率為58.5%，預防住院方面有效率為86%，防止重症方面有效率為89.7%，防止死亡的有效率則為86%。

智利當局也同樣公佈了輝瑞疫苗以及AZ疫苗的數據。輝瑞疫苗預防感染的有效率為87.7%，預防重症的有效率為98%，預防死亡有效率達到100%。AZ疫苗預防感染的有效率則為68.7%，在預防重症方面有效率達到98%，並且對於預防死亡的有效率也達到了100%。

今年4月在相同研究中發現，科興疫苗預防感染的有效率為67%，預防住院方面有效率為85%，防止重症方面有效率為80%，防止死亡的有效率則為80%。顯示出科興疫苗在預防病毒造成嚴重影響的能力有所增強，但是在預防有症狀疾病上的能力降低。

智利此項研究數據來自接種科興疫苗860萬人，接種輝瑞疫苗450萬人，以及接種AZ疫苗的230萬人。

阿勞斯指出，隨著時間推移，疫苗效力下降是無可避免的，「尤其是隨著Delta變種病毒出現，並且變得更加普遍，疫苗的反應就會更弱，有效性會快速下降。」阿勞斯呼籲，應該要開始施打第三劑加強針。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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