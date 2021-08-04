國艦國造　海軍新型救難艦開工

我是廣告 請繼續往下閱讀
海軍新型救難艦開工儀式，是由台灣國際造船公司董事長鄭文隆與海軍司令劉志斌上將共同主持，中央科學研究院院長張忠誠與會。台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，此一海軍新型救難艦建造案，於109年12月4日簽約，合約交期112年8月4日，全案價金29.75億元，於110年7月16日完成第1階段(開工)工作報告，今(4)日完成開工典禮後，即達成開工條件，預計可申領第2期款新台幣2億餘元，將為台船挹注營收。
鄭文隆說，海軍新型救難艦為海軍重要造艦計畫，也是政府推行「國艦國造」政策中指標型建案，該艦全長87公尺，最大模寬15.5公尺，滿載排水量3,250噸，滿載船速18節，其特色為電力推進系統搭配減速機及可變螺距車葉(CPP)，並配備動態定位系統，具艏、艉側推進器及伸縮式全向推進器等輔助推進裝置，另針對該型艦特殊任務裝載潛水作業系統、水下無人載具(ROV)及釋放回收系統。
鄭文隆指出，海軍新型救難艦主要任務為拖帶、救難與水下作業，配備有先進的救難系統，水深可達100公尺的潛水作業系統(潛水鐘)，以及可在水深500公尺作業的水下遙控載具系統(ROV)，將可提升海軍救難能量，該艦完工後，具有速度快、機動力佳、自動化作業能力高、拖帶拉力大等特性，遂行艦艇救難、拖帶等任務，不易受操作安全及風力等因素限制，有利救難任務達成。