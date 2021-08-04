COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高市議會國民黨團甲動　拚普發1萬現金過關

▲高雄市議會國民黨團今日下午發布甲級動員，希望普發現金1萬的提案通過。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.04）
▲高雄市議會國民黨團今日下午發布甲級動員，希望普發現金1萬的提案通過。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.04）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-04 18:40:09

高雄市議會國民黨團總召童燕珍在7月28日提案發起連署，要求高雄市政府應向中央政府提出建議，普發現金1萬元，以達紓困與振興之效，今日下午2、3讀會國民黨團特地發布甲級動員，民進黨團則祭出加碼至1萬5千元的修正案併入國民黨提案內討論，藍營痛批是在打烏賊戰，綠營則對逕行通過國民黨團提案表達不滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市議會國民黨團提案要求向中央政府提出建議普發現金1萬元，當時高雄市長陳其邁則認為，每人1萬元，依照目前高雄市276萬人，這個預算不是高雄市負擔得起，紓困還是應由中央主導，而高雄市也會針對一些需救急救窮的產業，因地制宜，在中央的紓困方案裡面再加碼。

因其他縣市已陸續通過提案，高雄市議會國民黨團為表現出對此提案的重視，祭出甲級動員；民進黨團則提出修正案，提案加碼至1萬5千元，民進黨團幹事長黃文益指出，照顧弱勢是民進黨執政堅定的價值，假如政府評估認為發放現金可行，1萬元不夠，發放金額應提高到1萬5千元，才能收到有效振興、確實紓困的效果。

高雄市議會國民黨團總召童燕珍認為，民進黨黨團對是否支持普發現金並無共識，部份民進黨議員認為應該排富，部分民進黨議員又提出應該加碼，黨團內部明顯是意見分歧，而國民黨黨團早早就完成連署並將提案排入議程，提案更有過半議員支持，提案的正當性充足，國民黨團並表示，若民進黨黨團也支持普發現金，應更早提出提案表達支持，若不認同可以提出民進黨版本的提案，而非在議場漫天喊價，混淆焦點。

民進黨團則認為，國民黨近日以地方包圍中央的方式，在地方議會提案主張於疫情趨緩之後，中央政府應普發現金1萬元，以因應新冠肺炎疫情衝擊後的振興復甦，針對高雄市議會國民黨團的提案通過，民進黨團說，對於議長未依程序將民進黨團提案併入國民黨提案內討論通過，讓市民無法得到更多的挹注，民進黨議員李喬如表達嚴正抗議，民進黨團也表達不滿與遺憾。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

93.62%6.38%

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

20.25%79.75%

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

62.5%37.5%
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀