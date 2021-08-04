高市議會國民黨團甲動　拚普發1萬現金過關

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因其他縣市已陸續通過提案，高雄市議會國民黨團為表現出對此提案的重視，祭出甲級動員；民進黨團則提出修正案，提案加碼至1萬5千元，民進黨團幹事長黃文益指出，照顧弱勢是民進黨執政堅定的價值，假如政府評估認為發放現金可行，1萬元不夠，發放金額應提高到1萬5千元，才能收到有效振興、確實紓困的效果。
高雄市議會國民黨團總召童燕珍認為，民進黨黨團對是否支持普發現金並無共識，部份民進黨議員認為應該排富，部分民進黨議員又提出應該加碼，黨團內部明顯是意見分歧，而國民黨黨團早早就完成連署並將提案排入議程，提案更有過半議員支持，提案的正當性充足，國民黨團並表示，若民進黨黨團也支持普發現金，應更早提出提案表達支持，若不認同可以提出民進黨版本的提案，而非在議場漫天喊價，混淆焦點。
民進黨團則認為，國民黨近日以地方包圍中央的方式，在地方議會提案主張於疫情趨緩之後，中央政府應普發現金1萬元，以因應新冠肺炎疫情衝擊後的振興復甦，針對高雄市議會國民黨團的提案通過，民進黨團說，對於議長未依程序將民進黨團提案併入國民黨提案內討論通過，讓市民無法得到更多的挹注，民進黨議員李喬如表達嚴正抗議，民進黨團也表達不滿與遺憾。