影／在東京奧運爆紅的台灣選手 日本媽媽：最愛戴資穎
台灣選手在本屆東京奧運取得亮眼成績，部分選手像是楊勇緯、郭婞淳等人，在日本也意外爆紅，Youtube頻道「鈴木的日常 【台灣留學】」近期分享日本網友對台灣選手的看法，大讚他們在賽事上的表現，直呼好厲害！鈴木也受訪位於日本的媽媽，吐露最愛選手戴資穎。
影像中心/綜合報導
2021-08-04 21:00:00
「柔道男神」楊勇緯奪得銀牌，在日本意外爆紅，稱讚他的柔道技巧和禮儀，網友們留言：「恭喜你第一次拿到銀牌，下次的比賽加油」、「恭喜你第一次拿到銀牌，台灣的選手拿到獎牌，就好像自家人拿到獎牌一樣開心」。
「舉重女神」郭婞淳為台灣在東京奧運，拿下第一面金牌，與二三名的選手成績相差一段距離，被稱為名符其實的第一名，亮眼成績也讓日本網友直呼：「台灣的原住民爆發力太厲害了」、「郭婞淳選手的實力不僅很強、她英勇的站姿也散發魅力」。
最後影片「鈴木」也連線在日本的媽媽，媽媽表示：「很久沒關注台灣運動賽事，不知道台灣還有很多優秀的選手」，也告白大吐露「最愛看戴資穎打球」。運動使大家團結在一起，為國家隊選手們加油，也很期待接下來出賽的台灣選手們！（實習編輯：王偉妮）
▶ 感謝授權： 鈴木的日常 【台灣留學】
完整影片：https://youtu.be/VoK31fWsShQ