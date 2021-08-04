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德國暴洪災後清理　相當一整年廢棄物淹沒處理場

▲德國上月遭逢歷史性的洪水重創後，村莊的廢棄物處理場如今得面對相當於一整年的垃圾量，讓處理場瞬間飽和。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國上月遭逢歷史性的洪水重創後，村莊的廢棄物處理場如今得面對相當於一整年的垃圾量，讓處理場瞬間飽和。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-04 20:30:45

（中央社德國下齊森3日綜合外電報導）德國上月遭逢歷史性的洪水重創後，村莊的廢棄物處理場如今得面對相當於一整年的垃圾量，讓處理場瞬間飽和。

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下齊森市（Niederzissen）廢棄物管理中心主任赫滕巴赫 (Sascha Hurtenbach)告訴法新社：「這在德國是前所未有的情況」，而在他身後，怪手正努力將堆積如山的廢棄物壓縮以減少體積。

赫滕巴赫表示：「目前約3萬5000噸的廢棄物從受災區運來，而我們已經將相同數量的廢棄物運往掩埋場。」「但受災區仍有許多的廢棄物。」

這座位於下齊森市的廢棄物處理場，距萊茵河（Rhein）支流阿爾河（Ahr ）河谷約20公里，在7月14日的夜晚，阿爾河潰堤，洪水氾濫成災。

阿爾河沿岸村落遭大水沖毀，當地居民數十人喪生。

通往河谷的道路上爛泥變成塵土飛揚，來此欣賞如畫美景的遊客不復見，取而代之的是卡車車隊。

破碎生活的殘骸－洗衣機、洗碗機、沙發、冰箱、椅子等層層堆疊，這些是造成德國西部至少186人死亡的災難見證者。赫滕巴赫說：「我們已經滿了。」

在災後清理行動的高峰期，每分鐘都有一輛卡車抵達下齊森市。

然而這只是剛開始而已，受到洪災影響的民宅外，還有許多建築材料、樹幹和樹枝等待被運走。

約有170名工人被派去善後，這是平時正常人力的4倍人數。

處理場本身一週運作7天，但仍受到將廢棄物載到掩埋場或專門回收中心的卡車數量所限制。

赫滕巴赫說：「我不知道我們還能撐多久。」

在該中心提供服務的13萬居民中，只有3萬是洪水直接受災戶，他說：「但對於其他人，我們還是得一如往常清空他們的垃圾桶、運走廢棄物。」（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1100804

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