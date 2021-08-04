解封後搶人氣！星級飯店推國宴、密道導覽、親子課

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除了密道導覽，用餐的賓客還可以跟隨志工腳步，一起參觀神宮遺址-秘境花園，以及蔣宋美齡姪女，也是圓山飯店首位總經理的孔二小姐故居。
面對疫情衝擊，圓山飯店總經理楊守毅坦言，沒有這麼樂觀，未來還是要很謹慎，因為消費者也會有擔心，本來圓山的客群有40%是中國大陸旅客，現在開放內用後，希望國內旅客多來體驗，未來主力還是先放在國內旅客身上，景觀客房享用國宴、搭配密道導覽，業績有望回復2到3成。圓山飯店董事長林育生則是提到，在本土疫情爆發前，圓山大飯店開放民眾享用國宴後，其實餐飲業績成長了3倍，後續受限於三級緊戒，全台禁止內用，只好喊卡，現在全面解封後，可望重新拉抬業績，也有不少民眾都紛紛來到現場，一窺總統宴請外賓的菜色全貌。
全台疫情趨緩，隨著政府防疫警戒降級、鬆綁防疫限制，再加上適逢暑假，為了搶攻親子旅遊商機，台北文華東方酒店特別以夏令營的概念規劃「玩樂一夏」親子住房專案，即日起到9月26日止，可以以折扣價入住17坪的豪華客房，針對5至12歲的小朋友，也精心設計「小小扇粉趣味課程」，從小小廚神廚藝課、動力科學課，還有造型氣球DIY以及魔術課等。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。