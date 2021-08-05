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七一刺警案餘波　港大學生會評議會成員被禁入校

▲上月1日晚間有香港警員在銅鑼灣遇襲。圖為受傷港警。（圖／翻攝自立場新聞）
▲上月1日晚間有香港警員在銅鑼灣遇襲。圖為受傷港警。（圖／翻攝自立場新聞）

中央社

2021-08-05 06:02:26

（中央社記者張謙香港4日電）香港大學學生會評議會上月通過一項被視為表揚「七一」刺警案的決議後，校方今天宣布禁止評議會成員進入校園。這是本地各大學捲入「反送中」運動以來，學生遭到的較嚴厲懲處。

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港大校務委員會今天發表聲明，指校委會上月27日委任專責小組，討論學生會評議會（核心管理層）通過相關決議對大學的影響及風險管控措施。

校委會今天召開特別會議，討論並接納了專責小組的報告和建議。

據公布，專責小組認為，評議會7月7日通過的決議案「有可能觸犯法律」，而警方也正就此進行調查。

聲明表示，在這種情況下，如果校方容許涉事的評議會成員繼續在校園活動，將對大學構成嚴重法律風險，也對校內人員甚至大學的聲譽產生不良影響。

聲明指出，基於事態嚴重，校委會決定，所有參加7月7日會議的評議會學生，將被禁止進入校園及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

7月1日，一名男子在銅鑼灣街上持刀刺傷一名警員後自殺身亡，經調查，這名男子是維他奶集團採購主任梁健輝。

警方其後形容這是「孤狼式的恐怖襲擊」，外界則相信這是「反送中」觸發社會不滿的延續。

7月7日晚，港大學生會評議會召開會議，先為梁健輝默哀一分鐘，再通過動議對其逝世表示深切哀悼，並「感激他為香港作出的犧牲」。

評議會此舉立即引來校方、政府及各界譴責，認為這是美化罪行及鼓勵犯罪。

在各方壓力下，評議會其後撤回哀悼「七一」刺警案死者的決定，並表示無意鼓勵非法行為。

事後，港大宣布切割與學生會的關係，不再向學生會提供場地作會址之用，也不代收會費。（編輯：楊昇儒）1100804

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