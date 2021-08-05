印尼逾10萬人染疫不治　亞洲第2高次於印度

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不治人數仍集在中爪哇島。今天中爪哇520人最多、東爪哇339人、西爪哇142人，蘇門答臘楠榜省（Lampung）89人、婆羅洲東加里曼丹省（EastKalimantan）85人，爪哇島萬丹省（Banten）80人、雅加達63人，廖內群島省（Riau Islands）、日惹（Yogyakarta）和南蘇門答臘省（South Sumatra）都有超過40人。
印尼政府防疫小組負責資訊科技的官員黛維（DewiNur Aisyah）今天說，患者病故主因是太晚就醫，就醫時已情況危急，6月急診室患者有12.4%病故、7月有20%，多數就醫4至5天即過世，當時就醫時血氧濃度低於80%的患者也增加許多。
印尼這波疫情5月中開齋節後升溫，患者激增，醫療體系幾乎崩潰，許多醫院在戶外搭建帳篷作臨時急診室，許多地方傳出氧氣瓶不足致死不幸。印尼民間疫情資訊分享平台Lapor2019統計，6月至今已知2936名自我隔離者去世，應只是冰山一角。
根據Lapor2019統計，自2020年3月疫情在印尼爆發至今，至少有1636名醫療工作者染疫去世，包括598名醫生、503名護士、299名助產士及其他醫療人員。
印尼自7月3日開始實施緊急措施，目前在爪哇島、峇里島以及其他地方共21省45個縣市實施至9日。印尼當局日前指出，防疫措施已有明顯效果，醫院的佔床率也下降，希望這個月能讓疫情穩定趨緩，降低死亡人數。（編輯：高照芬）1100804