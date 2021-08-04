XMEN聚會感染源有異見　柯P叫陣陳其邁　高市：昨已說明

高雄市長陳其邁7月2日指出，北部「X MEN」聚會人員到高雄造成的群聚感染，累計已造成5人感染，台北市政府衛生局昨日否認，

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▲高雄市長陳其邁日前展現公衛專家的一面，詳細解說指標個案的檢驗結果。（圖／高雄市政府提供）

這起群聚在高雄從一開始的案15725陸續一路溯源找到指標個案，雖然PCR陰性，但是Anti-S和Anti-N抗體反應都陽性，抗原陰性代表無感染力，已結束感染期，抗體有反應代表是舊的感染，Anti-S就是病毒表面的S蛋白，Anti-N就是RNA病毒裡面的核酸序列，假如血液中測量到Anti-N，代表病毒過去在身體裡很活躍才會刺激身體產生Anti-N抗體，從流行曲線判斷，指標個案感染時間應該在20幾天以前。

Anti-S

Anti-N