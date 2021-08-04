XMEN聚會感染源有異見 柯P叫陣陳其邁 高市：昨已說明
高雄市長陳其邁7月2日指出，北部「X MEN」聚會人員到高雄造成的群聚感染，累計已造成5人感染，台北市政府衛生局昨日否認，今日柯文哲再說，陳其邁也是念醫學系的，若判斷感染源是台北市，希望陳其邁出來講解給我們聽，切磋一下，對此高雄市政府晚間則強調「昨天就已經做過說明」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-04 22:02:04
針對台北市長柯文哲的「叫陣」，高市府晚間強調，昨天就已做過說明，高雄市針對「指標個案」疫調，7月1日上午於左營站搭乘高鐵抵達台北站後隨即聯繫台北地區A友人，並入住台北市某飯店與不特定接觸者聚會，於第三日至新北市B友人家中並於7月4日離開南下高雄；高雄市將疫調資料轉疾管署，通知新北市，新北市也在接獲通知後於7月31日匡列B友人採檢並確診。
陳其邁日前曾指出，這起群聚在高雄從一開始的案15725陸續一路溯源找到指標個案，雖然PCR陰性，但是Anti-S和Anti-N抗體反應都陽性，抗原陰性代表無感染力，已結束感染期，抗體有反應代表是舊的感染，Anti-S就是病毒表面的S蛋白，Anti-N就是RNA病毒裡面的核酸序列，假如血液中測量到Anti-N，代表病毒過去在身體裡很活躍才會刺激身體產生Anti-N抗體，從流行曲線判斷，指標個案感染時間應該在20幾天以前。
高雄市衛生局今晚則「再度」說明，針對「指標個案」血清抗體包括IgG、Anti-S、Anti-N檢驗結果，研判感染時間應在3週以上，是基於疫調、血清學檢查結果及流行病學分析判斷感染源為台北地區，高雄市針對接觸14天以上感染者除採檢快篩及PCR之外，評估有溯源疫調必要者都會加採血清學抗體檢驗結果，以進一步釐清可能感染時序。
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